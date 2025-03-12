Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мотоцикл напрокат — звучит круто, но кто возьмёт на себя риски
Главные тренды садового дизайна: 10 неожиданных идей для вашего участка
Лекарство с хвостом: рассказываем, как питомцы лечат нас без таблеток и врачей
Высшая степень защиты — эксперт рассказал, как Москва справляется с БПЛА ВСУ
Дизайнеры советуют: на этих предметах можно сэкономить и не прогадать
Загадочные проекты BTS: что ждать от апрельских релизов группы
Парижский блонд: как это трендовое окрашивание может сэкономить ваши нервы и деньги
Гулял так, что оказался на грани жизни и смерти: неожиданный поворот новогодней ночи
Ваш гардероб говорит за вас: 4 качества, которые отличают любителей ярких вещей

Исследование показало: этот фактор ускоряет старение мозга — как его избежать

1:55
Наука

Все мы знаем, что с возрастом наш мозг меняется. Но когда именно начинается его заметное старение? Новое исследование, основанное на данных 19 300 человек, дает точный ответ.

Работа мозга
Фото: commons.wikimedia.org by Tumisu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Работа мозга

Критическая точка

По данным ученых из Университета Стони-Брук (США), первые ощутимые признаки возрастных изменений в мозге появляются в среднем в 44 года. Именно в этот момент его энергетический потенциал начинает снижаться. Наибольшая скорость дегенерации наблюдается к 67 годам, а к 90 процесс старения мозга замедляется.

"Мы выявили критический период в середине жизни, когда мозг начинает испытывать дефицит энергии, но еще не претерпел необратимых изменений. Это своего рода 'изгиб' перед 'переломом'", — объясняет нейробиолог Лилианн Мухика-Пароди.

Главный виновник

Команда исследователей считает, что ключевая причина этого процесса — инсулинорезистентность нейронов. По мере старения мозга его клетки хуже реагируют на инсулин, что снижает усвоение глюкозы и ослабляет работу нейронных цепей.

Генетический анализ подтвердил эту гипотезу: снижение активности белка GLUT4, который отвечает за транспортировку глюкозы, а также изменения в APOE, связанном с транспортом жиров, совпадают с признаками старения мозга. Интересно, что APOE также связан с болезнью Альцгеймера.

Можно ли замедлить процесс

Есть ли способ повлиять на это? Исследователи протестировали гипотезу на 101 добровольце, предложив им кетоновые добавки, которые помогают клеткам мозга лучше усваивать энергию. Результат оказался многообещающим: процесс старения замедлился, особенно у людей от 40 до 59 лет.

Уточнения

Инсули́н (от лат. insula "остров") — гормон белковой природы, образуется в бета-клетках островков Лангерганса поджелудочной железы. Оказывает многогранное влияние на обмен веществ практически во всех тканях.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Этот сорт огурцов даёт ведра урожая уже через 40 дней
Садоводство, цветоводство
Этот сорт огурцов даёт ведра урожая уже через 40 дней
Генеральское сало: простой рецепт, который захочется повторять снова и снова
Еда и рецепты
Генеральское сало: простой рецепт, который захочется повторять снова и снова Аудио 
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Российский шоу-бизнес
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой Аудио 
Популярное
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан

В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.

Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Ходьба не поможет вам похудеть: вот что действительно работает
Тарелка стройности: как питаться, чтобы быстро сбросить вес к лету
Barracuda-500 против дорогих ракет: как США хотят изменить правила игры в военных технологиях Дмитрий Плотников Украина на переговорах в Саудовской Аравии не присоединилась к плану Трампа о мире с РФ Любовь Степушова Запрет на правду: так идёт информационная война Запада против альтернативных мнений Юрий Бочаров
Стильная революция: базовые футболки уходят в прошлое, их заменяет стильная классика
Мода 2025: самые стильные ретро-вещи, которые будут на пике популярности
Алсу удивила, назвав главные имена российской эстрады
Алсу удивила, назвав главные имена российской эстрады
Последние материалы
Мотоцикл напрокат — звучит круто, но кто возьмёт на себя риски
Главные тренды садового дизайна: 10 неожиданных идей для вашего участка
Лекарство с хвостом: рассказываем, как питомцы лечат нас без таблеток и врачей
Высшая степень защиты — эксперт рассказал, как Москва справляется с БПЛА ВСУ
Дизайнеры советуют: на этих предметах можно сэкономить и не прогадать
Исследование показало: этот фактор ускоряет старение мозга — как его избежать
Barracuda-500 против дорогих ракет: как США хотят изменить правила игры в военных технологиях
Загадочные проекты BTS: что ждать от апрельских релизов группы
Парижский блонд: как это трендовое окрашивание может сэкономить ваши нервы и деньги
Гулял так, что оказался на грани жизни и смерти: неожиданный поворот новогодней ночи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.