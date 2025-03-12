Исследование показало: этот фактор ускоряет старение мозга — как его избежать

Все мы знаем, что с возрастом наш мозг меняется. Но когда именно начинается его заметное старение? Новое исследование, основанное на данных 19 300 человек, дает точный ответ.
По данным ученых из Университета Стони-Брук (США), первые ощутимые признаки возрастных изменений в мозге появляются в среднем в 44 года. Именно в этот момент его энергетический потенциал начинает снижаться. Наибольшая скорость дегенерации наблюдается к 67 годам, а к 90 процесс старения мозга замедляется.
"Мы выявили критический период в середине жизни, когда мозг начинает испытывать дефицит энергии, но еще не претерпел необратимых изменений. Это своего рода 'изгиб' перед 'переломом'", — объясняет нейробиолог Лилианн Мухика-Пароди.
Команда исследователей считает, что ключевая причина этого процесса — инсулинорезистентность нейронов. По мере старения мозга его клетки хуже реагируют на инсулин, что снижает усвоение глюкозы и ослабляет работу нейронных цепей.
Генетический анализ подтвердил эту гипотезу: снижение активности белка GLUT4, который отвечает за транспортировку глюкозы, а также изменения в APOE, связанном с транспортом жиров, совпадают с признаками старения мозга. Интересно, что APOE также связан с болезнью Альцгеймера.
Есть ли способ повлиять на это? Исследователи протестировали гипотезу на 101 добровольце, предложив им кетоновые добавки, которые помогают клеткам мозга лучше усваивать энергию. Результат оказался многообещающим: процесс старения замедлился, особенно у людей от 40 до 59 лет.
Инсули́н (от лат. insula "остров") — гормон белковой природы, образуется в бета-клетках островков Лангерганса поджелудочной железы. Оказывает многогранное влияние на обмен веществ практически во всех тканях.
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