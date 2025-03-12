Исследование показало: этот фактор ускоряет старение мозга — как его избежать

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Все мы знаем, что с возрастом наш мозг меняется. Но когда именно начинается его заметное старение? Новое исследование, основанное на данных 19 300 человек, дает точный ответ.

Фото: commons.wikimedia.org by Tumisu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Работа мозга

Критическая точка

По данным ученых из Университета Стони-Брук (США), первые ощутимые признаки возрастных изменений в мозге появляются в среднем в 44 года. Именно в этот момент его энергетический потенциал начинает снижаться. Наибольшая скорость дегенерации наблюдается к 67 годам, а к 90 процесс старения мозга замедляется.

"Мы выявили критический период в середине жизни, когда мозг начинает испытывать дефицит энергии, но еще не претерпел необратимых изменений. Это своего рода 'изгиб' перед 'переломом'", — объясняет нейробиолог Лилианн Мухика-Пароди.

Главный виновник

Команда исследователей считает, что ключевая причина этого процесса — инсулинорезистентность нейронов. По мере старения мозга его клетки хуже реагируют на инсулин, что снижает усвоение глюкозы и ослабляет работу нейронных цепей.

Генетический анализ подтвердил эту гипотезу: снижение активности белка GLUT4, который отвечает за транспортировку глюкозы, а также изменения в APOE, связанном с транспортом жиров, совпадают с признаками старения мозга. Интересно, что APOE также связан с болезнью Альцгеймера.

Можно ли замедлить процесс

Есть ли способ повлиять на это? Исследователи протестировали гипотезу на 101 добровольце, предложив им кетоновые добавки, которые помогают клеткам мозга лучше усваивать энергию. Результат оказался многообещающим: процесс старения замедлился, особенно у людей от 40 до 59 лет.

Уточнения

Инсули́н (от лат. insula "остров") — гормон белковой природы, образуется в бета-клетках островков Лангерганса поджелудочной железы. Оказывает многогранное влияние на обмен веществ практически во всех тканях.

