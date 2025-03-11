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Коричневые бананы остались в прошлом: ГМО-фрукты бросили вызов природе

1:46
Наука

Биотехнологическая компания Tropic, базирующаяся в Норвиче, разработала генетически модифицированный банан, который остается желтым и свежим гораздо дольше. Этот инновационный продукт может стать мощным инструментом в борьбе с пищевыми отходами по всему миру.

Мороженое из банана
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мороженое из банана

Бананы — четвертая по объему выращиваемая культура в мире, но они очень быстро портятся. По оценкам, до 50% урожая никогда не съедается. Из-за отсутствия семян их невозможно скрещивать, поэтому генное редактирование стало единственным способом сделать их более устойчивыми.

Tropic смогла отключить ген, ответственный за выработку фермента полифенолоксидазы, который вызывает потемнение. Этот метод уже успешно применялся в создании "арктических" яблок, томатов и грибов. В результате новые бананы:

  • Остаются желтыми дольше после очистки;
  • Менее подвержены повреждениям при транспортировке;
  • Снижают уровень пищевых отходов.

Исследовательские группы работают не только над бананами. Уже создаются салат, который медленнее вянет, яблоки и картофель, устойчивые к повреждениям, фиолетовые помидоры, богатые антиоксидантами, с увеличенным сроком хранения

Компания Tropic уже получила разрешение на продажу не темнеющих бананов в США, Канаде, Филиппинах, Колумбии и Гондурасе. В будущем они могут появиться и в Великобритании.

Ученые уверены: генетическое редактирование — это путь к продовольственной безопасности. Чем меньше продуктов выбрасывается, тем меньше углеродный след и выше эффективность сельского хозяйства, передает The Guardian.

Уточнения

Ген — в классической генетике — наследственный фактор, который несёт информацию об определённом признаке или функции организма, и который является структурной и функциональной единицей наследственности.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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