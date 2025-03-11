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Эйнштейн был не совсем прав? Появилось новое объяснение гравитации

2:32
Наука

Физики долгое время пытались найти единую теорию, которая объединяет квантовую механику и общую теорию относительности.

гравитация
Фото: https://commons.wikimedia.org by AdSproton.jpg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
гравитация

Это было довольно сложно, потому что квантовая механика сосредотачивается на непредсказуемом поведении частиц на микроскопическом уровне, в то время как общая теория относительности объясняет гравитацию как искривление пространства-времени под воздействием массивных объектов.

Два этих подхода касаются сил, существующих на разных масштабах. Джинестра Бьянкини, физик и профессор прикладной математики в Лондонском университете королевы Марии предложила интересный способ решения этой проблемы, энтропийное действие, в котором пространство-время, вместо того чтобы быть фиксированным фоном, действует как квантовый оператор — влияя на квантовые состояния и определяя, как они изменяются с течением времени.

Затем она ввела математический инструмент под названием G-поле в энтропийное действие. Этот инструмент гарантировал, что, когда пространство-время взаимодействует с материей как квантовый оператор, уравнения остаются действительными и не нарушают никаких фундаментальных правил.

"Введя G-поле, мы получаем модифицированные уравнения Эйнштейна и уравнения движения для материи и G-поля", — отмечает Бьяконни. Уравнения показали, как материя влияет на геометрию пространства-времени.

Кроме того, при низких энергиях их модифицированные уравнения вели себя точно так же, как и общая теория относительности Эйнштейна, что предполагает, что гравитация может быть следствием энтропии.

"Эта работа предполагает, что квантовая гравитация имеет энтропийное происхождение и предполагает, что G-поле может быть кандидатом на роль темной материи", — добавила Бьяконни.

Кроме того, что уравнения объясняют связь между гравитацией и энтропией и объединяют квантовую механику с общей теорией относительности, они также дали ученым постоянное значение, которое может объяснить, почему вселенная расширяется с ускорением, пишет interestingengineering.

"Теория идет дальше, предсказывая появление маленькой положительной космологической константы — значения, которое гораздо лучше согласуется с экспериментальными наблюдениями ускоренного расширения Вселенной, чем другие существующие теории", — замечает физик.

Уточнения

Гравита́ция (притяже́ние, всеми́рное тяготе́ние, тяготе́ние) (от лат. gravitas — «тяжесть») — универсальное фундаментальное взаимодействие между материальными телами, обладающими массой.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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