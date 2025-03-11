Энергетическое дерево в Бристоле: как солнечная энергия меняет общественные пространства

2:11 Your browser does not support the audio element. Наука

В самом центре площади Миллениум в Бристоле стоит уникальный объект — "Энергетическое дерево", созданное художником Джоном Пакером.

Фото: commons.wikimedia.org by SayCheeeeeese, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солнечные батареи

Эта 4,5-метровая металлическая скульптура — не просто произведение искусства, а настоящий источник солнечной энергии, который позволяет бесплатно заряжать мобильные телефоны и пользоваться Wi-Fi. Проект, впервые установленный в 2015 году, недавно модернизировали, продлив его срок службы ещё на 10 лет.

Дизайн конструкции напоминает рост деревьев. По совету 13-летнего натуралиста солнечные панели расположены по принципу чисел Фибоначчи — так же, как ветви деревьев, чтобы максимально эффективно улавливать солнечный свет. 36 панелей превращают энергию солнца в электричество, обеспечивая зарядку устройств и интернет для горожан.

Главная цель "Энергетического дерева" — не только популяризация возобновляемой энергии, но и улучшение городской среды. Прохожие могут бесплатно заряжать телефоны и пользоваться интернетом, а сам проект способствует экологичному поведению, пишет ECO News.

В 2020 году скульптура прошла модернизацию: новые панели стали более мощными и долговечными. Этот успех делает проект моделью для других городов, показывая, как можно гармонично сочетать технологии, искусство и устойчивое развитие.

Помимо практической пользы, проект выполняет образовательную функцию. Он наглядно демонстрирует, как работает солнечная энергия, привлекая внимание к экологическим вопросам. Благодаря своей интерактивности, инсталляция помогает людям осознать важность чистых технологий и вдохновляет на поиск новых решений в области устойчивого развития.

"Энергетическое дерево" — это пример того, как современные технологии могут интегрироваться в городскую среду. В эпоху, когда города стремятся сократить углеродный след, такие проекты становятся важной частью будущего мегаполисов.

Уточнения

Бристо́ль или Бри́столь (англ. Bristol, /ˈbrɪstəl/) — город в Англии, унитарная единица со статусом «сити» и церемониальное графство. Крупный порт в Юго-Западной Англии в Великобритании, расположенный на реке Эйвон, недалеко от её впадения в Бристольский залив Атлантического океана.



