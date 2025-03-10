Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан

Африканский континент переживает тектонические изменения, которые могут привести к появлению нового океана.
В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент. Ученые считают, что этот процесс происходит быстрее, чем предполагалось ранее.
Разлом образовался в месте схождения трех тектонических плит — Нубийской, Сомалийской и Аравийской. Вулканическая активность способствует их расхождению, а Красное море и Аденский залив уже просачиваются в трещины, что ускоряет процесс.
Ранее считалось, что формирование нового океана займет 8-10 млн лет, но последние исследования предполагают, что это может произойти за считанные миллионы лет или даже быстрее.
Возможные последствия:
Ученые продолжают наблюдать за процессом, отмечая, что Земля остается динамичной и её облик ещё далеко не окончателен, пишет Interesting Engineering.
Контине́нт (от лат. continens — объемлющий, непрерывный) — крупный массив земной коры, большая часть которого не покрыта водой, а окраины находятся ниже уровня океана.
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