Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Африканский континент переживает тектонические изменения, которые могут привести к появлению нового океана.

Фото: Openverse by BLM Oregon & Washington, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Трещина в земле

В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент. Ученые считают, что этот процесс происходит быстрее, чем предполагалось ранее.

Разлом образовался в месте схождения трех тектонических плит — Нубийской, Сомалийской и Аравийской. Вулканическая активность способствует их расхождению, а Красное море и Аденский залив уже просачиваются в трещины, что ускоряет процесс.

Ранее считалось, что формирование нового океана займет 8-10 млн лет, но последние исследования предполагают, что это может произойти за считанные миллионы лет или даже быстрее.

Возможные последствия:

Изменение карты мира — Африканский Рог может стать новым островом.

Новые морские пути — потенциальное влияние на мировую торговлю.

Изменение экосистемы — появление уникального водного биоразнообразия.

Ученые продолжают наблюдать за процессом, отмечая, что Земля остается динамичной и её облик ещё далеко не окончателен, пишет Interesting Engineering.

Уточнения

Контине́нт (от лат. continens — объемлющий, непрерывный) — крупный массив земной коры, большая часть которого не покрыта водой, а окраины находятся ниже уровня океана.



