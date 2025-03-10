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Сюрприз из глубины веков: в Америке нашли останки гигантской белки-летяги

1:03
Наука

В Теннесси на ископаемом местонахождении Грей палеонтологи обнаружили останки гигантской белки-летяги (Miopetaurista webbi) возрастом 4,9 млн лет.

ученые
Фото: freepik.com by zinkevych, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ученые

Это первое подтвержденное свидетельство существования этих животных в Северной Америке — ранее они были известны только в Евразии.

Исследователи считают, что летяги пересекли Берингийский мост около 5 млн лет назад и обитали в густых теплых лесах, пока климат не изменился. Ледниковый период изолировал их в более теплых зонах, таких как Флорида, что в конечном итоге привело к их исчезновению, передает Discover Wildlife.

Сегодня Грей остается важным палеонтологическим местом, где также были найдены останки древних красных панд, носорогов и даже костедробильных собак. Как отмечает доктор Джошуа Самуэльс, "даже спустя 25 лет исследований это место продолжает нас удивлять".

Уточнения

Ледниковый период (Древнее оледенение) — период общего похолодания климата, продолжительностью несколько миллионов лет, с неоднократными резкими разрастаниями оледенения материков и океанов (ледниковые эпохи и межледниковья).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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