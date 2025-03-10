Нейробиологи нашли новый способ борьбы с когнитивными расстройствами

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Вспомните привычные вещи вокруг себя: фотографии близких, старые кроссовки у двери, сувениры из путешествий. Эти предметы не просто украшают дом — они связаны с воспоминаниями, которые формируют наше восприятие мира и помогают нам ориентироваться в жизни.

Фото: Standard tissue culture and immunofluorescence by GerryShaw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Клетки головного мозга

Но как именно мозг запоминает объекты? И что происходит, когда память начинает угасать?

Ученые медицинского факультета Университета Британской Колумбии сделали прорыв в изучении памяти. В исследовании, опубликованном в Nature Communications, они обнаружили ранее неизвестные нейроны, которые играют ключевую роль в распознавании и запоминании предметов.

Эти клетки, названные "яйцевидными" из-за их формы, активируются при встрече с новым объектом. Они помогают сохранять воспоминания и узнавать предметы даже спустя месяцы или годы.

Доктор Марк Чембровски, один из ведущих авторов исследования, объясняет, что память о предметах — важная часть нашей идентичности и взаимодействия с окружающим миром.

"Способность узнавать объекты влияет на повседневную жизнь и выживание. Понимание того, как работают эти клетки, открывает новые возможности для лечения заболеваний, связанных с памятью", — говорит Чембровски.

Ранее яйцевидные клетки оставались незамеченными, несмотря на их присутствие в гиппокампе человека и животных. Аспирантка Адриенн Кинман, ведущий автор исследования, впервые выявила эти клетки при анализе мозга мышей.

"Они буквально прятались у всех на виду, — говорит Кинман. — Мы обнаружили, что эти нейроны значительно отличаются от других как по структуре, так и по функциональности".

Чтобы изучить их работу, ученые использовали генетические маркеры, заставляя клетки светиться при активации. Затем с помощью миниатюрного микроскопа они наблюдали за их реакцией на окружающую среду.

Оказалось, что яйцевидные клетки активно реагируют на новые объекты, но перестают "загораться", когда мышь привыкает к предмету. Это доказывает, что именно эти нейроны отвечают за долговременное запоминание.

Сейчас исследователи изучают, как яйцевидные клетки связаны с нейродегенеративными заболеваниями. Они предполагают, что нарушение их работы может способствовать развитию болезни Альцгеймера и эпилепсии.

"Потеря способности узнавать предметы — один из первых симптомов болезни Альцгеймера, — говорит Кинман. — Если мы научимся воздействовать на эти клетки, возможно, удастся замедлить или обратить процесс".

Кроме того, исследование показало, что при эпилепсии яйцевидные клетки становятся чрезмерно активными, что может влиять на возникновение приступов. Это делает их потенциальной мишенью для новых методов лечения, пишет SciTechDaily.

Доктор Чембровски отмечает, что открытие этих клеток ставит под сомнение прежние представления о гиппокампе.

"Мы думали, что этот отдел мозга управляется единым типом нейронов. Теперь мы знаем, что там есть специализированные клетки с разными функциями. Это открывает целый мир возможностей для изучения памяти и когнитивных процессов", — подытожил ученый.

Уточнения

Нейро́н или нервная клетка (от др.-греч. νεῦρον «волокно; нерв») — узкоспециализированная клетка. Нейрон — электрически возбудимая клетка, которая предназначена для приёма извне, обработки, хранения, передачи и вывода вовне информации с помощью электрических и химических сигналов.



