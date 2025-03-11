Наука ставит под сомнение то, во что верили десятилетиями: действительно ли фтор защищает нас

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Фтор давно добавляют в питьевую воду для профилактики кариеса, но последние исследования заставляют задуматься: может ли он оказывать влияние на когнитивные способности детей?

Исследование в Бангладеш

В эксперименте приняли участие 500 матерей и их потомство. Результаты показали, что высокий уровень фтора в организме связан со снижением вербального мышления и сенсорной обработки у детей.

Фтор в питьевой воде

Этот элемент встречается в природе, но в некоторых странах его специально добавляют в воду, чтобы защитить зубы от разрушения. Теперь учёные призывают переоценить безопасные уровни содержания фтора.

Даже небольшие изменения когнитивных способностей могут сказаться на общем уровне интеллекта и развитии детей. Это может повлиять на систему образования и общественное здравоохранение.

Учёные подчеркивают, что требуется больше данных:

Изучение фтора в других популяциях

Создание экспериментальных моделей

Определение пороговых значений для питьевой воды и зубных средств

Исследование в основном финансировалось за счёт национальных грантов Шведского исследовательского совета и Шведского исследовательского совета по окружающей среде, сельскохозяйственным наукам и территориальному планированию. Исследователи заявили об отсутствии конфликта интересов.

Материалы исследования опубликованы в журнале Environmental Health Perspectives.

Вопрос остаётся открытым: польза фтора в борьбе с кариесом перевешивает возможные риски для мозга?

Уточнения

Фтор (химический символ — F, от лат. Fluorum; устар. «флюор») — химический элемент 17-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы седьмой группы, VIIA) второго периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 9.

