Наука ставит под сомнение то, во что верили десятилетиями: действительно ли фтор защищает нас

Фтор давно добавляют в питьевую воду для профилактики кариеса, но последние исследования заставляют задуматься: может ли он оказывать влияние на когнитивные способности детей?
Исследование в Бангладеш
В эксперименте приняли участие 500 матерей и их потомство. Результаты показали, что высокий уровень фтора в организме связан со снижением вербального мышления и сенсорной обработки у детей.
Фтор в питьевой воде
Этот элемент встречается в природе, но в некоторых странах его специально добавляют в воду, чтобы защитить зубы от разрушения. Теперь учёные призывают переоценить безопасные уровни содержания фтора.
Даже небольшие изменения когнитивных способностей могут сказаться на общем уровне интеллекта и развитии детей. Это может повлиять на систему образования и общественное здравоохранение.
Учёные подчеркивают, что требуется больше данных:
Исследование в основном финансировалось за счёт национальных грантов Шведского исследовательского совета и Шведского исследовательского совета по окружающей среде, сельскохозяйственным наукам и территориальному планированию. Исследователи заявили об отсутствии конфликта интересов.
Материалы исследования опубликованы в журнале Environmental Health Perspectives.
Вопрос остаётся открытым: польза фтора в борьбе с кариесом перевешивает возможные риски для мозга?
Фтор (химический символ — F, от лат. Fluorum; устар. «флюор») — химический элемент 17-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы седьмой группы, VIIA) второго периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 9.
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