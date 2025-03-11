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Тайна сверхтекучих жидкостей: этот эффект может объяснить тайны космоса

2:02
Наука

Впервые в истории исследователям удалось запечатлеть, как тепло распространяется не привычным образом, а в виде волны. Это явление, известное как "второй звук", ранее наблюдали только теоретически.

капли воды
Фото: Wikimedia Commons by Marlon Felippe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
капли воды

Что такое "второй звук"?

В обычных условиях тепло движется от более тёплого объекта к более холодному и постепенно рассеивается. Но в мире сверхтекучих квантовых жидкостей всё иначе.

Вместо привычного рассеивания энергия передаётся волнами, как звук в воздухе.

"Это как если бы у вас был резервуар с водой, и вы почти довели одну половину до кипения, если бы вы наблюдали за этим, то вода могла бы казаться совершенно спокойной, но внезапно другая сторона становится горячей, а затем тепло снова возвращается", - объясняет соавтор исследования, Ричард Флетчер.

Как удалось запечатлеть это явление?

Исследователи из MIT разработали новый метод термографии, позволяющий наблюдать за движением тепла даже в условиях, где инфракрасное излучение невозможно зафиксировать.

Они использовали радиочастоты для отслеживания особых субатомных частиц — фермионов лития-6. Температура этих частиц определяет их частоту, что позволило учёным буквально "увидеть" распространение тепла волнами.

"Второй звук — это признак сверхтекучести, но в сверх-холодных газах его можно было наблюдать только косвенно, и теперь нам впервые удалось подтвердить его характер" — говорит ведущий автор исследования Мартин Цвирляйн.

Почему это открытие важно?

Хотя сверхтекучие жидкости редко встречаются в нашей повседневной жизни, понимание их свойств может помочь в разработке новых технологий.

Например, исследование движения тепла в таких условиях способно приблизить учёных к созданию высокотемпературных сверхпроводников, а также пролить свет на процессы, происходящие внутри нейтронных звёзд.

Уточнения

Сверхтеку́честь — способность вещества в особом состоянии (квантовой жидкости), возникающем при температурах, близких к абсолютному нулю (термодинамическая фаза), протекать через узкие щели и капилляры без трения.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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