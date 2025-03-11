Ребёнок из прошлого: загадка древнего захоронения, которое изменило науку

2:53 Your browser does not support the audio element. Наука

В 1998 году в Португалии археологи обнаружили останки ребёнка, который мог быть потомком древних людей и неандертальцев. Его кости пролежали в земле почти 28 000 лет, а само захоронение было окрашено в красный цвет, что указывает на особый ритуал. Возможно, перед погребением малыша завернули в окрашенную шкуру животного.

Фото: Wikipedia by Dr._Colleen_Morgan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Археологические раскопки

Гибрид двух миров

Скелет, известный как "ребёнок Лапеду", сразу привлёк внимание учёных. Некоторые особенности, такие как пропорции тела и форма челюсти, напоминали неандертальцев, в то время как другие черты были ближе к современным людям.

"Возможность успешно провести датировку ребёнка — это как вернуть ему частичку его истории, что является огромной привилегией", — говорит професор Бетан Линскотт из Университета Майами.

Когда останки были найдены, учёные предположили, что ребёнок принадлежал к популяции, в которой смешивались люди и неандертальцы.

Тогда эта идея казалась смелой, но современные генетические исследования подтвердили, что такие популяции действительно существовали, а их гены до сих пор присутствуют в ДНК современных людей.

Определение возраста: долгий путь к истине

Определить точный возраст останков оказалось сложной задачей. Маленькие корни проросли сквозь кости, а загрязнения из окружающей среды не позволяли использовать традиционный радиоуглеродный анализ.

Поэтому учёные сначала датировали кости животных и древесный уголь, найденные рядом со скелетом, — их возраст составлял от 27 700 до 29 700 лет.

Но технологии не стоят на месте. Недавние исследования, опубликованные в Science Advances, использовали усовершенствованный метод анализа белков, содержащихся в человеческих костях.

Исследователи изучили фрагменты предплечья ребёнка и подтвердили, что его останки датируются периодом от 27 700 до 28 600 лет назад.

Кто ты, древний ребёнок?

Этот малыш прожил всего четыре года, но его существование помогает учёным лучше понять прошлое человечества.

"Когда мы датировали кости, я не могла не задуматься: кто любил этого ребёнка? Что заставляло его смеяться? Как выглядел его мир?" — признаётся Линскотт.

Современные методы датировки делают науку ещё точнее, позволяя глубже заглянуть в историю.

"Изучение происхождения людей важно по той же причине, по которой мы храним портреты наших родителей, бабушек и дедушек", — говорит профессор Жуан Зилхан из Лиссабонского университета.

Уточнения

Неандерта́лец человек неандертальский (лат. Homo neanderthalensis или Homo sapiens neanderthalensis), в советской литературе также носил название палеоантроп - вымерший или, по другой гипотезе, ассимилированный представитель рода людей, населяли Европу и Среднюю Азию.

