Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неправильный уход за растениями: 5 ошибок, которые вы не замечаете
Чистота воды и воздуха в зоне разлива нефтепродуктов: Роспотребнадзор продолжает мониторинг
Учёные нашли микропластик в мозге: вот как он туда попадает
Пустоцветы на огурцах — это нормально? Разбираемся в причинах
Как заставить соду работать в тесте? Простая хитрость для идеальных оладий
Не дышать в трубку — не значит не пьян: чем грозит отказ от проверки
Юрий Лоза высказался о Чаке Норрисе, которому исполнилось 85 лет
Гендерный разрыв в 2024 году: женщины на фрилансе зарабатывали вдвое меньше мужчин
Новый виток цен на квартиры? Что будет, если расширят семейную ипотеку

Ребёнок из прошлого: загадка древнего захоронения, которое изменило науку

2:53
Наука

В 1998 году в Португалии археологи обнаружили останки ребёнка, который мог быть потомком древних людей и неандертальцев. Его кости пролежали в земле почти 28 000 лет, а само захоронение было окрашено в красный цвет, что указывает на особый ритуал. Возможно, перед погребением малыша завернули в окрашенную шкуру животного.

Археологические раскопки
Фото: Wikipedia by Dr._Colleen_Morgan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Археологические раскопки

Гибрид двух миров

Скелет, известный как "ребёнок Лапеду", сразу привлёк внимание учёных. Некоторые особенности, такие как пропорции тела и форма челюсти, напоминали неандертальцев, в то время как другие черты были ближе к современным людям.

"Возможность успешно провести датировку ребёнка — это как вернуть ему частичку его истории, что является огромной привилегией", — говорит професор Бетан Линскотт из Университета Майами.

Когда останки были найдены, учёные предположили, что ребёнок принадлежал к популяции, в которой смешивались люди и неандертальцы.

Тогда эта идея казалась смелой, но современные генетические исследования подтвердили, что такие популяции действительно существовали, а их гены до сих пор присутствуют в ДНК современных людей.

Определение возраста: долгий путь к истине

Определить точный возраст останков оказалось сложной задачей. Маленькие корни проросли сквозь кости, а загрязнения из окружающей среды не позволяли использовать традиционный радиоуглеродный анализ.

Поэтому учёные сначала датировали кости животных и древесный уголь, найденные рядом со скелетом, — их возраст составлял от 27 700 до 29 700 лет.

Но технологии не стоят на месте. Недавние исследования, опубликованные в Science Advances, использовали усовершенствованный метод анализа белков, содержащихся в человеческих костях.

Исследователи изучили фрагменты предплечья ребёнка и подтвердили, что его останки датируются периодом от 27 700 до 28 600 лет назад.

Кто ты, древний ребёнок?

Этот малыш прожил всего четыре года, но его существование помогает учёным лучше понять прошлое человечества.

"Когда мы датировали кости, я не могла не задуматься: кто любил этого ребёнка? Что заставляло его смеяться? Как выглядел его мир?" — признаётся Линскотт.

Современные методы датировки делают науку ещё точнее, позволяя глубже заглянуть в историю.

"Изучение происхождения людей важно по той же причине, по которой мы храним портреты наших родителей, бабушек и дедушек", — говорит профессор Жуан Зилхан из Лиссабонского университета.

Уточнения

Неандерта́лец человек неандертальский (лат. Homo neanderthalensis или Homo sapiens neanderthalensis), в советской литературе также носил название палеоантроп - вымерший или, по другой гипотезе, ассимилированный представитель рода людей, населяли Европу и Среднюю Азию.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Этот маринад заставит вас съесть курицу раньше, чем она дойдёт до стола
Еда и рецепты
Этот маринад заставит вас съесть курицу раньше, чем она дойдёт до стола Аудио 
Лучший кляр для курицы и рыбы: 3 ингредиента, которые изменят всё
Еда и рецепты
Лучший кляр для курицы и рыбы: 3 ингредиента, которые изменят всё Аудио 
Это насмешка: Игорь Николаев засудил участника шоу Один в один из-за дружбы со Стасом Михайловым
Шоу-бизнес
Это насмешка: Игорь Николаев засудил участника шоу Один в один из-за дружбы со Стасом Михайловым Аудио 
Популярное
Олимпийская звезда Трусова решилась на кардинальную перемену во внешности

Александра Трусова кардинально изменила образ, проведя 12 часов в салоне! Поклонники восхищены её новым стилем, а впереди — важное событие в мире спорта.

Олимпийская звезда Трусова решилась на кардинальную перемену во внешности
В Китае назвали волшебной ставку России на золото
В Китае назвали волшебной ставку России на золото
Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался
Собчак об успехе фильма Анора: Оскары даны за последние 10 минут картины
Бомбардировщик-ракетоносец ПАК ДА заменит Ту-95 и станет лидером русской военной авиации Дмитрий Плотников В Румынии назван неожиданный преемник народного любимца Джорджеску Любовь Степушова Учёные спорят: Ноев Ковчег или игра природы — что на самом деле нашли на горе Арарат? Игорь Буккер
Арбузы в средней полосе? Этот трюк сделает их, как на юге
Этот маринад заставит вас съесть курицу раньше, чем она дойдёт до стола
Необычные начинки для пирожков — простой способ разнообразить выпечку
Необычные начинки для пирожков — простой способ разнообразить выпечку
Последние материалы
Неправильный уход за растениями: 5 ошибок, которые вы не замечаете
Учёные нашли микропластик в мозге: вот как он туда попадает
Чистота воды и воздуха в зоне разлива нефтепродуктов: Роспотребнадзор продолжает мониторинг
Пустоцветы на огурцах — это нормально? Разбираемся в причинах
Как заставить соду работать в тесте? Простая хитрость для идеальных оладий
Ребёнок из прошлого: загадка древнего захоронения, которое изменило науку
Не дышать в трубку — не значит не пьян: чем грозит отказ от проверки
Юрий Лоза высказался о Чаке Норрисе, которому исполнилось 85 лет
Гендерный разрыв в 2024 году: женщины на фрилансе зарабатывали вдвое меньше мужчин
Новый виток цен на квартиры? Что будет, если расширят семейную ипотеку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.