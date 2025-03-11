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Плейлист от природы: как синицы создают хиты и почему они исчезают

2:11
Наука

Возраст, миграция и даже социальные связи могут менять песенный репертуар птиц — так же, как у людей меняются музыкальные предпочтения. Учёные проанализировали 20 000 часов записей пения больших синиц и сделали неожиданные выводы.

синица
Фото: Wikipedia by Laitche, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
синица

Исследование, охватившее тысячи песен

Команда из Оксфордского университета три года наблюдала за синицами в лесу Уайтам. Они записали более 100 000 песен и с помощью искусственного интеллекта привязали их к конкретным птицам. Это позволило выяснить, какие факторы влияют на их репертуар.

Выяснилось, что возраст птицы играет ключевую роль:

  • Молодые синицы учатся петь в первый год жизни.
  • В местах, где живут птицы разного возраста, наблюдается большее разнообразие песен.
  • Старшие особи предпочитают старые мелодии, которые со временем выходят из "моды".

"Это напоминает, как пожилые люди напевают старые мелодии, которые были популярны в их молодости", — поясняет автор исследования Нило Мерино Рекальде.

Как влияет миграция?

Исследование показало, что миграция тоже вносит свой вклад в развитие птичьей "музыкальной культуры".

  • Новоприбывшие синицы перенимают местные мелодии, а не создают новые.
  • В местах с активной миграцией репертуар становится более "попсовым" — птицы поют самые распространённые песни.
  • В районах с низкой подвижностью формируются уникальные "локальные хиты".

Однако у птиц, которые сменили место жительства, репертуар оказывается шире. Почему так происходит, учёные пока не знают.

Почему это важно?

"Наше исследование показывает, как меняется культура у птиц, но также даёт ценные данные для их охраны", — отмечает Рекальде.

Теперь учёные могут оценивать состояние популяции просто по записям песен, без необходимости отлавливать птиц.

Этот метод поможет следить за изменениями в экосистемах и предсказывать, какие виды могут оказаться под угрозой.

Уточнения

Синицы или настоящие синицы (лат. Parus), — род птиц семейства синицевых. Типичный представитель рода — большая синица (Parus major) — широко распространена на территории России. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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