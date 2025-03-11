Плейлист от природы: как синицы создают хиты и почему они исчезают

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Возраст, миграция и даже социальные связи могут менять песенный репертуар птиц — так же, как у людей меняются музыкальные предпочтения. Учёные проанализировали 20 000 часов записей пения больших синиц и сделали неожиданные выводы.

Фото: Wikipedia by Laitche, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ синица

Исследование, охватившее тысячи песен

Команда из Оксфордского университета три года наблюдала за синицами в лесу Уайтам. Они записали более 100 000 песен и с помощью искусственного интеллекта привязали их к конкретным птицам. Это позволило выяснить, какие факторы влияют на их репертуар.

Выяснилось, что возраст птицы играет ключевую роль:

Молодые синицы учатся петь в первый год жизни.

В местах, где живут птицы разного возраста, наблюдается большее разнообразие песен.

Старшие особи предпочитают старые мелодии, которые со временем выходят из "моды".

"Это напоминает, как пожилые люди напевают старые мелодии, которые были популярны в их молодости", — поясняет автор исследования Нило Мерино Рекальде.

Как влияет миграция?

Исследование показало, что миграция тоже вносит свой вклад в развитие птичьей "музыкальной культуры".

Новоприбывшие синицы перенимают местные мелодии, а не создают новые.

В местах с активной миграцией репертуар становится более "попсовым" — птицы поют самые распространённые песни.

В районах с низкой подвижностью формируются уникальные "локальные хиты".

Однако у птиц, которые сменили место жительства, репертуар оказывается шире. Почему так происходит, учёные пока не знают.

Почему это важно?

"Наше исследование показывает, как меняется культура у птиц, но также даёт ценные данные для их охраны", — отмечает Рекальде.

Теперь учёные могут оценивать состояние популяции просто по записям песен, без необходимости отлавливать птиц.

Этот метод поможет следить за изменениями в экосистемах и предсказывать, какие виды могут оказаться под угрозой.

Уточнения

Синицы или настоящие синицы (лат. Parus), — род птиц семейства синицевых. Типичный представитель рода — большая синица (Parus major) — широко распространена на территории России.

