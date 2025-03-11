Плейлист от природы: как синицы создают хиты и почему они исчезают

Возраст, миграция и даже социальные связи могут менять песенный репертуар птиц — так же, как у людей меняются музыкальные предпочтения. Учёные проанализировали 20 000 часов записей пения больших синиц и сделали неожиданные выводы.
Команда из Оксфордского университета три года наблюдала за синицами в лесу Уайтам. Они записали более 100 000 песен и с помощью искусственного интеллекта привязали их к конкретным птицам. Это позволило выяснить, какие факторы влияют на их репертуар.
Выяснилось, что возраст птицы играет ключевую роль:
"Это напоминает, как пожилые люди напевают старые мелодии, которые были популярны в их молодости", — поясняет автор исследования Нило Мерино Рекальде.
Исследование показало, что миграция тоже вносит свой вклад в развитие птичьей "музыкальной культуры".
Однако у птиц, которые сменили место жительства, репертуар оказывается шире. Почему так происходит, учёные пока не знают.
"Наше исследование показывает, как меняется культура у птиц, но также даёт ценные данные для их охраны", — отмечает Рекальде.
Теперь учёные могут оценивать состояние популяции просто по записям песен, без необходимости отлавливать птиц.
Этот метод поможет следить за изменениями в экосистемах и предсказывать, какие виды могут оказаться под угрозой.
Синицы или настоящие синицы (лат. Parus), — род птиц семейства синицевых. Типичный представитель рода — большая синица (Parus major) — широко распространена на территории России.
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