Новый сорбент ликвидирует разливы ракетного топлива – эффект впечатляет

2:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Что делать, если на поверхность пролилось ракетное топливо — особенно токсичный несимметричный диметилгидразин? Специалисты Института физической химии и электрохимии (ИФХЭ РАН) нашли оптимальный способ справиться с этой проблемой.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Hans Hillewaert, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ученый

Уникальный состав и эффективность

Исследователи разработали новый сорбент, сочетающий в себе два компонента: шунгит и торф. Такой состав оказался на 60% эффективнее по сравнению с использованием одного только торфа.

"Ученые лаборатории физико-химических основ хроматографии и хромато-масс-спектрометрии ИФХЭ РАН показали, что сорбент, содержащий шунгит и торф, обеззараживает продукты распада несимметричного диметилгидразина в 1,6 раза эффективнее, чем сорбент, состоящий из одного торфа", — сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Почему именно шунгит и торф

Шунгит — это природная горная порода, богатая углеродом. Его основное месторождение находится в Карелии. Благодаря высокой адсорбционной способности он давно применяется для очистки воды и других сред от загрязнений.

Торф — не менее уникальный материал. В его составе сложная смесь органических и минеральных соединений, что делает его эффективным адсорбентом.

Он уже используется в промышленности для сбора разливов нефтепродуктов, а теперь показал себя и в ликвидации токсичных компонентов ракетного топлива.

Экспериментальные исследования

Чтобы определить оптимальную формулу, ученые провели эксперименты с четырьмя видами сорбентов, изменяя соотношение компонентов. Самые стабильные и эффективные показатели продемонстрировал состав, содержащий 65% торфа и 35% шунгита.

Результаты экспериментов впечатляют:

Изначально концентрация токсичного вещества составляла 500 г/кг.

Через два месяца она снизилась до предельно допустимого уровня.

Формы выпуска и применение

Сорбент может производиться в трех видах:

Порошок — идеален для проливов на твердой поверхности и почве.

Гранулы — удобны для более локального использования.

Формованные кубы — подходят для нейтрализации загрязнений в воде.

Такой подход делает новый сорбент универсальным и удобным в применении, помогая решать одну из серьезных экологических проблем.

Уточнения

Сорбенты (от лат. sorbens - поглощающий) — твёрдые тела или жидкости, избирательно поглощающие (сорбирующие) из окружающей среды газы, пары или растворённые вещества. В зависимости от характера сорбции различают абсорбенты — тела, образующие с поглощённым веществом твёрдый или жидкий раствор, адсорбенты — тела, поглощающие (сгущающие) вещество на своей (обычно сильно развитой) поверхности, и химические поглотители, которые связывают поглощаемое вещество, вступая с ним в химическое взаимодействие.

