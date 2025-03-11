В Китае нашли артефакты, которые перепишут историю неолита

Археологи сделали сенсационное открытие на северо-востоке Китая — они нашли артефакты, относящиеся к неолитической культуре Хуншань, существовавшей 5-6 тысяч лет назад. Эти находки помогут ученым глубже понять развитие древних цивилизаций в регионе.
Раскопки велись на руинах Убайдин в городе Линъюань (провинция Ляонин) на площади около 285 тысяч квадратных метров. В результате ученые обнаружили 53 стоянки и 38 артефактов, относящихся к эпохам неолита и бронзового века. Среди находок — керамика и каменные изделия, часть которых напрямую связана с культурой Хуншань.
"Это археологическое исследование позволило определить основные координаты для изучения поселений, которые развивались вместе с центральной зоной культуры Хуншань", — отметил один из участников исследования, Ю Хуайши.
Культура Хуншань получила свое название по месту первых раскопок в Хуншаньхоу, проведенных в 1908 году японским археологом Рюдзо Тории. Она охватывала несколько регионов Китая, включая запад Ляонина, север провинции Хэбэй и восток автономного района Внутренняя Монголия.
Одним из наиболее загадочных символов этой культуры являются нефритовые и каменные фигурки мифических существ, найденные в различных местах раскопок.
Новые артефакты помогут установить, как развивались поселения в пределах культуры Хуншань и какие внешние влияния они испытывали. Эти находки могут пролить свет на загадочные аспекты жизни древних людей, их религиозные верования и технологии обработки камня и керамики.
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