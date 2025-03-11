В Китае нашли артефакты, которые перепишут историю неолита

1:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологи сделали сенсационное открытие на северо-востоке Китая — они нашли артефакты, относящиеся к неолитической культуре Хуншань, существовавшей 5-6 тысяч лет назад. Эти находки помогут ученым глубже понять развитие древних цивилизаций в регионе.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Раскопки

Масштабные раскопки

Раскопки велись на руинах Убайдин в городе Линъюань (провинция Ляонин) на площади около 285 тысяч квадратных метров. В результате ученые обнаружили 53 стоянки и 38 артефактов, относящихся к эпохам неолита и бронзового века. Среди находок — керамика и каменные изделия, часть которых напрямую связана с культурой Хуншань.

"Это археологическое исследование позволило определить основные координаты для изучения поселений, которые развивались вместе с центральной зоной культуры Хуншань", — отметил один из участников исследования, Ю Хуайши.

История культуры Хуншань

Культура Хуншань получила свое название по месту первых раскопок в Хуншаньхоу, проведенных в 1908 году японским археологом Рюдзо Тории. Она охватывала несколько регионов Китая, включая запад Ляонина, север провинции Хэбэй и восток автономного района Внутренняя Монголия.

Одним из наиболее загадочных символов этой культуры являются нефритовые и каменные фигурки мифических существ, найденные в различных местах раскопок.

Почему это открытие важно

Новые артефакты помогут установить, как развивались поселения в пределах культуры Хуншань и какие внешние влияния они испытывали. Эти находки могут пролить свет на загадочные аспекты жизни древних людей, их религиозные верования и технологии обработки камня и керамики.

Уточнения

Неоли́т (греч. νέος - "новый" + λίθος - "камень") или новый каменный век - период человеческой истории, выделенный Джоном Леббоком в XIX веке как оппозиция палеолиту внутри каменного века. Характерные черты неолита — каменные шлифованные и просверленные орудия.

