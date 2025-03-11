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Новая технология омоложения: регенерация тканей вышла на новый уровень

2:40
Наука

В Саратове разработали уникальную технологию синтеза материалов для восстановления тканей и органов. Это открытие может серьезно изменить подход к регенеративной медицине. Разработка, созданная в Саратовском государственном техническом университете им. Ю. А. Гагарина (СГТУ), отличается экологичностью, безопасностью и высокой эффективностью.

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Фото: https://commons.wikimedia.org by www.scientificanimations.com, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Как работает технология

Речь идет о сверхкритической флюидной технологии, которая позволяет создавать полимерные матрицы. Эти матрицы служат основой для выращивания клеточных структур, а также могут применяться в производстве гелей, наноструктур и для извлечения полезных веществ из природных источников.

"Получаемые матрицы обладают размерами пор от десятков до сотен микрометров и высокой степенью взаимной связности. Они представляют собой перспективную платформу для создания скаффолдов в регенеративной медицине и тканевой инженерии", — поясняет один из авторов исследования, заведующий кафедрой "Физика" СГТУ Дмитрий Зимняков.

Скаффолды выполняют функцию своеобразных "строительных лесов" для клеток. Именно на них формируются новые ткани, будь то кожный покров, сосуды или даже фрагменты органов.

Главные преимущества метода

Разработка использует сверхкритическое состояние веществ, включая двуокись углерода, в качестве агента вспенивания. В этом состоянии соединение сочетает свойства жидкости и газа, что позволяет улучшить структуру полимерных матриц.

Преимущества метода:

  • Мягкие режимы синтеза — процесс происходит при относительно низких температурах и давлениях, что предотвращает термическое повреждение полимеров.
  • Экологичность — использование двуокиси углерода делает процесс безопасным и приближенным к "зеленым" технологиям.
  • Переработка материалов — полученные материалы могут быть использованы повторно, что снижает затраты и делает производство более устойчивым.

Кто участвует в разработке

Часть исследований проводилась совместно с экспертами из Федерального исследовательского центра "Кристаллография и фотоника" (Институт фотонных технологий, Московская область). Кроме того, проект получил финансовую поддержку Российского научного фонда (РНФ).

Открытие саратовских ученых может стать важным шагом в развитии регенеративной медицины и улучшить качество жизни многих пациентов. Впереди — тестирование и внедрение технологии в медицинскую практику.

Уточнения

Полиме́ры (от греч. πολύ "много" + μέρος "часть") — вещества, состоящие из "мономерных звеньев", соединённых в длинные макромолекулы химическими связями. Полимерами могут быть неорганические и органические, аморфные и кристаллические вещества.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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