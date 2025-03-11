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Прорыв в фармакологии: синтезирована молекула для лечения депрессии

1:51
Наука

Исследователи Башкирского государственного медуниверситета (БГМУ) сделали важное открытие в фармацевтике. Они синтезировали молекулу с тиетановым циклом, которая станет основой для нового антидепрессанта. Ожидается, что он будет эффективнее существующих препаратов и вызовет меньше побочных эффектов.

молекула
Фото: https://commons.wikimedia.org by division, CSIRO, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
молекула

Почему это важно

В современном мире депрессия — одно из самых распространённых психических расстройств. Существующие лекарства помогают не всем, а побочные эффекты нередко осложняют жизнь пациентов.

Разработка учёных БГМУ может стать настоящим прорывом в области фармакологии, предложив новый, более безопасный и действенный метод лечения.

Что известно о молекуле

В лаборатории поиска малых таргетных молекул БГМУ активно изучают потенциал новых соединений.

"Производные тиетана обладают различной биологической активностью и низкой токсичностью, что делает их перспективными для создания лекарственных средств", — отмечают исследователи.

Создаваемый препарат относится к категории next-in-class — то есть он будет не просто новым, а превосходить существующие антидепрессанты по эффективности и безопасности. Это открывает дорогу к персонализированной терапии, где каждому пациенту можно подобрать наиболее подходящее лекарство.

Какие перспективы

Лаборатория БГМУ занимается не только синтезом новых молекул, но и их последующим тестированием. В планах — проведение доклинических и клинических исследований, чтобы подтвердить эффективность соединения и вывести его на рынок.

Если всё пойдёт по плану, новый антидепрессант может стать важным шагом к более качественному и безопасному лечению депрессии.

Уточнения

Антидепресса́нты - психотропные лекарственные средства, применяемые прежде всего для терапии депрессии, оказывающие влияние на уровень нейромедиаторов, в частности серотонина, норадреналина и дофамина.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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