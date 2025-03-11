Умный прогноз: как нейросети предотвращают аварии на нефтескважинах

В Тольяттинском государственном университете (ТГУ) совместно с Самарским государственным техническим университетом (СамГТУ) разработали инновационную методику, позволяющую продлить срок службы погружных электродвигателей (ПЭД) в нефтедобывающих скважинах.
Основой технологии стала искусственная нейросеть, которая помогает прогнозировать возможные неисправности и оптимизировать эксплуатацию оборудования.
Исследователи анализировали информационные базы аварийности погружных электроустановок с ПЭД в Поволжье. В результате они создали нейросетевую модель, которая позволяет предсказывать критические состояния оборудования и заранее принимать решения о ремонте или замене.
"ПЭД, находясь глубоко под землёй, работают в агрессивных условиях и подвержены высоким нагрузкам. Из-за этого они часто выходят из строя. Искусственный интеллект позволяет оценить риск поломки каждого двигателя и выбрать оптимальный режим его работы", — объясняет доцент кафедры "Электроснабжение и электротехника" ТГУ Владимир Романов.
Для более точного прогнозирования отказов специалисты СамГТУ разработали специальный интегральный показатель надежности. Он учитывает:
Ранее нефтедобывающие компании придерживались двух подходов:
Система на базе ИИ позволяет избежать лишних затрат, снижая риски аварий и оптимизируя работу оборудования. В первую очередь ремонтируются устройства с высокой вероятностью отказа, а ПЭД с низким риском поломки получают корректировку рабочего режима.
Методика уже внедрена на одной из нефтедобывающих компаний и демонстрирует свою эффективность. В ближайшее время специалисты СамГТУ планируют оформить патенты на разработанные технологии, что может открыть новые возможности для всей нефтяной отрасли.
Нефть (из тур. neft, от перс. نفت, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений — также нефть всегда содержит в качестве примеси небольшое количество воды и неорганических веществ, наиболее нежелательны из них соединения серы, галогенов и ванадия.
Несколько дней назад стало известно, что стоимость золотых запасов России достигла рекордного уровня, превысив отметку в 217,4 миллиарда долларов.