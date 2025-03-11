Нановакцина против инфаркта: революция в борьбе с атеросклерозом

Китайские ученые представили инновационную нановакцину, способную предотвратить образование опасных бляшек в артериях. Разработка принадлежит специалистам Нанкинского университета науки и технологий и Китайского университета науки и технологий.
Атеросклероз — серьезное заболевание, при котором на стенках сосудов образуются бляшки из жировых отложений, холестерина и клеточных отходов. Эти образования могут приводить к тромбозу, инсультам и сердечным приступам. Чтобы противостоять этому процессу, ученые разработали уникальную двухкомпонентную стратегию:
Эта комбинация позволяет организму активнее бороться с атеросклеротическими процессами, снижая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
В ходе экспериментов на лабораторных мышах вакцина продемонстрировала высокую эффективность. Однако для окончательного подтверждения ее безопасности и долгосрочного действия потребуются дополнительные исследования.
"Чтобы выяснить, как долго нановакцины защищают от атеросклероза, необходимы дальнейшие испытания", — заявили разработчики.
Создание такой вакцины — важный шаг в борьбе с атеросклерозом, который остается одной из ведущих причин смертности во всем мире. Если дальнейшие исследования подтвердят ее эффективность, в будущем она может стать частью стандартной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Вакци́на (от лат. vaccinus - "коровий", разг. "прививка") — медицинский препарат биологического происхождения, обеспечивающий организму появление приобретённого иммунитета к конкретному антигену.
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