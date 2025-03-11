Нановакцина против инфаркта: революция в борьбе с атеросклерозом

1:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайские ученые представили инновационную нановакцину, способную предотвратить образование опасных бляшек в артериях. Разработка принадлежит специалистам Нанкинского университета науки и технологий и Китайского университета науки и технологий.

Фото: https://commons.wikimedia.org by governortomwolf, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ лаборатория

Как действует новая вакцина

Атеросклероз — серьезное заболевание, при котором на стенках сосудов образуются бляшки из жировых отложений, холестерина и клеточных отходов. Эти образования могут приводить к тромбозу, инсультам и сердечным приступам. Чтобы противостоять этому процессу, ученые разработали уникальную двухкомпонентную стратегию:

Антиген на основе наночастиц оксида железа — запускает иммунный ответ, препятствуя развитию заболевания.

Иммунный адъювант — усиливает иммунный ответ, закрепляясь на других наночастицах.

Эта комбинация позволяет организму активнее бороться с атеросклеротическими процессами, снижая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Что показали первые испытания

В ходе экспериментов на лабораторных мышах вакцина продемонстрировала высокую эффективность. Однако для окончательного подтверждения ее безопасности и долгосрочного действия потребуются дополнительные исследования.

"Чтобы выяснить, как долго нановакцины защищают от атеросклероза, необходимы дальнейшие испытания", — заявили разработчики.

Что дальше

Создание такой вакцины — важный шаг в борьбе с атеросклерозом, который остается одной из ведущих причин смертности во всем мире. Если дальнейшие исследования подтвердят ее эффективность, в будущем она может стать частью стандартной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Уточнения

Вакци́на (от лат. vaccinus - "коровий", разг. "прививка") — медицинский препарат биологического происхождения, обеспечивающий организму появление приобретённого иммунитета к конкретному антигену.

