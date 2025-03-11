Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Утренние концерты кошек: почему они не дают вам поспать и что с этим делать
Вишню будете раздавать даже соседям: весенняя обрезка, которая гарантирует рекордный урожай
Этот сад не нуждается в поливе: какие растения помогут вам сэкономить время и воду
Будильник против смартфона: почему олдскул снова в моде
Готовимся к ремонту: как снять старые обои без разводов и грязи
Рай на земле: это место называют карибским чудом – вот почему
Карина Каспарянц в слезах радости — как её семья встретила малышку
Секретный лайфхак кондитеров: вот как сделать пастилу, которая никого не оставит равнодушным
Лень крутить роллы? Просто запеките — никто не заметит подвоха

Звёзды, которые не подведут: древняя астрономия и секреты, которые должны были бы знать все путешественники

Наука

Астрономия всегда играла ключевую роль в жизни человека, особенно когда речь шла о путешествиях и навигации. Тысячи лет назад древние культуры использовали звезды, чтобы находить путь, создавать карты и ориентироваться в ночном небе. Но как именно они это делали? В этой статье мы погружаемся в загадочные методы навигации, использовавшиеся древними народами, и раскрываем их удивительные знания о космосе.

Древние люди и звезды
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Древние люди и звезды

Как это работало?

Древние мореплаватели и путешественники не имели современного оборудования, однако их способность ориентироваться в темноте была невероятной. Они опирались на наблюдения за движением небесных тел, зодиакальными созвездиями и яркими звездами, такими как Полярная.

  • Старый мир и Средиземноморье: греки, египтяне и римляне использовали звезды для навигации по морям. Одним из самых известных инструментов была астролябия, с помощью которой моряки могли измерять угол высоты звезд и определять широту.

  • Полинезийцы и Тихий океан: один из самых известных примеров астрономической навигации — это путешествия полинезийцев. Используя звезды, а также знания о направлениях ветров и течений, полинезийцы путешествовали на большие расстояния по Тихому океану, не имея карт и компасов.

  • Майя и мезоамериканская астрономия: в Мексике и Центральной Америке майя использовали свои обширные знания о звездах и планетах для построения календарей и даже для определения идеальных путей для путешествий.

  • Инки и горные маршруты: в высокогорьях Анд инки использовали особенности ночного неба для организации маршрутов между городами и их святилищами.

Астрономия как способ ориентации в пространстве

Для многих древних народов, например, викингов, звезды были своеобразными "путеводителями" в небесах. Используя различные созвездия и расположение Солнца, они могли не только находить путь, но и понимать сезонные изменения, что давало им возможность планировать сельское хозяйство, охоту и даже военные кампании.

Такой способ ориентирования оставил глубочайший след в культурном наследии этих народов. Например, шведы викингов использовали специфический компас — солнечный камень, который помогал определять местоположение даже в тумане.

Уточнения

Звезда́ — массивное самосветящееся небесное тело, состоящее из газа и плазмы, в котором происходят, происходили или будут происходить термоядерные реакции.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Садоводство, цветоводство
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех Аудио 
Выращиваете томаты и перцы? Без этого приёма урожая не будет
Садоводство, цветоводство
Выращиваете томаты и перцы? Без этого приёма урожая не будет Аудио 
Собчак анонсировала свадьбу Шамана и Мизулиной с Басковым в роли ведущего
Шоу-бизнес
Собчак анонсировала свадьбу Шамана и Мизулиной с Басковым в роли ведущего Аудио 
Популярное
В Китае назвали волшебной ставку России на золото

Несколько дней назад стало известно, что стоимость золотых запасов России достигла рекордного уровня, превысив отметку в 217,4 миллиарда долларов.

В Китае назвали волшебной ставку России на золото
Олимпийская звезда Трусова решилась на кардинальную перемену во внешности
Олимпийская звезда Трусова решилась на кардинальную перемену во внешности
Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался
Генеральское сало: простой рецепт, который захочется повторять снова и снова
Сводка с фронта: Зеленский втихаря извинился перед Трампом, Сырский заявил, что побеждает корейцев и русских Дмитрий Плотников В Румынии назван неожиданный преемник народного любимца Джорджеску Любовь Степушова Учёные спорят: Ноев Ковчег или игра природы — что на самом деле нашли на горе Арарат? Игорь Буккер
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Собчак об успехе фильма Анора: Оскары даны за последние 10 минут картины
Арбузы в средней полосе? Этот трюк сделает их, как на юге
Арбузы в средней полосе? Этот трюк сделает их, как на юге
Последние материалы
Готовимся к ремонту: как снять старые обои без разводов и грязи
Рай на земле: это место называют карибским чудом – вот почему
Карина Каспарянц в слезах радости — как её семья встретила малышку
Секретный лайфхак кондитеров: вот как сделать пастилу, которая никого не оставит равнодушным
Лень крутить роллы? Просто запеките — никто не заметит подвоха
Феррарка и гуманист: в жизни Лукреции Борджа была большая любовь
Хотели ехать на машине, но передумали — что отпугивает автотуристов
Как носить узкие джинсы в эпоху оверсайз? Смотрим на Кейт Мосс и учимся
Сводка с фронта: Зеленский втихаря извинился перед Трампом, Сырский заявил, что побеждает корейцев и русских
Вершинная гниль — томатная драма, но у нас есть сценарий спасения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.