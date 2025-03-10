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Как понять, что ваши отношения крепки: четыре простых вопроса

1:44
Наука

Марк Трэверс, ведущий психолог в Awake Therapy, сформулировал четыре простых вопроса, которые помогут вам оценить долговечность вашей связи.

спорт
Фото: freepik.com by prostooleh на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
спорт

Если на все вопросы вы ответили "да", это хороший знак!

Остались бы вы близкими друзьями, если бы не были парой?

Здоровые отношения строятся на дружбе. Если вы хотите проводить время вместе, смеяться и обращаться за поддержкой, это говорит о крепкой связи. Пары, которые понимают, что их отношения требуют больше, чем просто страсть, обычно имеют более устойчивую связь. 

Нравится ли вам, какой вы, находясь рядом с партнером?

Ваш спутник должен вдохновлять вас и помогать становиться лучше. Если вы чувствуете себя любимым, это хороший знак. Напротив, если вы чувствуете себя подавленным или неуверенным, стоит задуматься о причинах этого. То, как вы себя чувствуете рядом с партнером, часто отражает здоровье ваших отношений.

Хотели бы вы быть с партнером, зная, что он никогда не изменится?

Каждый имеет недостатки, и важно принимать партнера таким, какой он есть. Если вы можете сказать, что выбрали бы своего партнера со всеми его недостатками, это может говорить о крепких отношениях, которые выдержат испытание временем.

Кому вы первым хотите сообщить о своих хороших новостях?

Прочный признак крепких отношений — это желание делиться успехами и радоваться вместе. Психологи называют это "капитализацией", и исследования показывают, что пары, которые активно делятся радостями, имеют более счастливые и крепкие отношения, пишет CNBC.

Уточнения

Психо́лог — специалист, занимающийся изучением проявлений, способов и форм организации психических явлений личности в различных областях человеческой деятельности для решения научно-исследовательских и прикладных задач, а также с целью оказания психологической помощи, поддержки и сопровождения.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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