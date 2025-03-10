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Татуировки под ударом: почему стоит задуматься о здоровье

1:07
Наука

Исследование, проведенное с участием почти 6 тысяч близнецов, выявило повышенные риски лимфомы и рака кожи у людей с татуировками.

Девушка с тату
Фото: commons.wikimedia. org by Clem Onojeghuo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с тату

Поскольку близнецы имеют схожую генетику, результаты исследования считаются убедительными.

Анализируя размеры, типы и места расположения татуировок, эксперты обнаружили, что риск развития онкологии увеличивается с размером татуировки: чем больше площадь, тем выше вероятность. Это объясняется тем, что большие татуировки позволяют большему объему чернил проникать в лимфатические узлы, где они могут накапливаться.

Теперь ученые планируют глубже изучить механизм воздействия чернил на иммунную систему и ее реакцию на инородные компоненты. Также важным направлением для дальнейших исследований является влияние красителей: уже сейчас известно, что красный пигмент татуировок часто вызывает аллергические реакции. Учитывая популярность цветных тату, ученые считают необходимым более подробно рассмотреть этот вопрос, пишет planet-today.

Уточнения

Пигме́нт (лат. pigmentum — краска) — высокодисперсные порошкообразные красящие вещества, придающие материалам непрозрачность, цвет, противокоррозионные и другие свойства.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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