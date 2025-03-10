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11 000 лет в тени: Иерихон — город, который пережил тысячелетия

1:45
Наука

Иерихон претендует на звание самого первого города в мире, возраст которого составляет около 11 000 лет. Этот статус пока не окончателен, так как могут быть найдены и другие древние поселения, которые также могут заявить о себе.

город
Фото: rawpixel.com is licensed under CC0 1.0 DEED
город

Иерихон находится в регионе, где зарождалась цивилизация, и многие места еще не исследованы. Город расположен в плодородном оазисе недалеко от Мертвого моря, что обеспечивало его жителей водой благодаря реке Иордан и источникам.

Земля в этом районе была достаточно плодородной для выращивания злаков, что стало основой для развития сельского хозяйства и, соответственно, цивилизации. Однако климат здесь суров: летом жара, а зимой могут происходить внезапные наводнения. Интересно, что знаменитые стены Иерихона были изначально построены для защиты от наводнений, а укрепления от врагов добавили лишь позже, когда организованные силы не представляли угрозы.

Архитектура древнего Иерихона также интересна: дома были круглыми, построены из сырцового кирпича и располагались близко друг к другу. Вход в дом находился на крыше, и жители поднимались по лестнице, чтобы попасть внутрь. Очаг размещался в центре комнаты.

При раскопках археологи обнаружили загадочные останки — человеческие черепа, покрытые гипсом и с раковинами в глазницах, что указывает на обряд почитания предков.

Сегодня Иерихон существует как современный город, а от древнего поселения остались только археологические раскопки Телль-эс-Султан, пишет канал "Популярная наука".

Уточнения

Очаг — место или устройство для разведения и поддержания огня. 
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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