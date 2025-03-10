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Тайна прошлого: следы древнего метеорита могут переписать историю Земли

2:24
Наука

Исследователи обнаружили на территории Австралии самый древний кратер от падения метеорита. Это открытие может перевернуть наши представления о формировании планеты и происхождении жизни.

Метеорит
Фото: Freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Метеорит

Древнее столкновение

Команда учёных из Университета Кертина и Геологической службы Западной Австралии нашла в регионе Пилбара следы метеоритного удара, произошедшего 3,5 миллиарда лет назад.

Ранее считалось, что самый старый ударный кратер на Земле был возрастом 2,2 миллиарда лет, но новая находка значительно отодвигает границы наших знаний о ранней истории планеты.

Как удалось обнаружить кратер?

Следы удара сохранились в виде характерных структур — шаттер-конусов. Эти образования появляются только под воздействием мощных ударных волн при падении метеорита.

Обнаруженные в 40 км от Марбл-Бара, они свидетельствуют о том, что столкновение произошло на скорости более 36 000 км/ч.

Глобальные последствия

Если расчёты верны, кратер мог достигать 100 км в диаметре, а его обломки разлетелись по всей Земле. Это событие, по мнению учёных, могло повлиять на формирование древней земной коры и даже сыграть роль в зарождении жизни.

"Мы знаем, что ранняя Солнечная система переживала частые столкновения, но отсутствие древних кратеров мешало нам учитывать их влияние на Землю. Теперь у нас появился важный элемент этой головоломки", — отметил профессор Тим Джонсон.

Связь с появлением жизни

Учёные предполагают, что такие удары могли создавать условия, благоприятные для жизни. Например, горячие бассейны, образовавшиеся после столкновения, могли стать идеальной средой для развития микробов.

"Огромное количество энергии, высвобожденное при ударе, могло не только повлиять на движение земной коры, но и поспособствовать формированию кратонов — устойчивых массивов суши, которые стали основой континентов", — добавил профессор Крис Киркленд.

Открытие этого кратера меняет представления о древней Земле, и, возможно, в будущем мы найдём ещё больше свидетельств подобных событий.

 

Уточнения

Кра́тер (крате́р; лат. crater от др.-греч. κρατήρ - большая чаша) — форма рельефа, углубление в поверхности земли, результат падения другого тела меньшего размера.

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Пилбара (англ. Pilbara) — большой, засушливый и малонаселенный регион на северо-западе Австралии, один из девяти экономических регионов штата Западная Австралия. Регион богат полезными ископаемыми: железными и другими рудами, нефтью, природным газом.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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