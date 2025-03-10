Шёлковый путь и пушистые путешественники: история мурчащих захватчиков

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Современные домашние кошки произошли от африканской дикой кошки (Felis silvestris lybica). Они начали селиться рядом с людьми на Ближнем Востоке около 10 000 лет назад, а затем распространились в Европу примерно 3000 лет назад.

Фото: Wikipedia by Karin Laurila, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка вылизывает лапы

Как кошки добрались до Китая

Ранее считалось, что одомашнивание кошек в Китае произошло ещё во времена династии Хань (206 г. до н. э. — 220 г. н. э.), но археологические данные этого не подтверждают.

В ходе исследования специалисты проанализировали останки 22 кошек, найденные в 14 археологических памятниках Китая, охватывающих период около 5000 лет.

Изучение ДНК показало, что 14 из этих останков принадлежали домашним кошкам (Felis catus), а самые древние были обнаружены в Тунване (провинция Шэньси) и датируются 730 годом н. э. Это указывает на то, что кошки появились в Китае задолго до падения династии Хань.

"Изначально кошек считали ценными экзотическими питомцами, их загадочное поведение кошек — то отстранённое, то ласковое — придавало им таинственности", — отмечает научный сотрудник Лаборатории геномного разнообразия и эволюции Пекинского университета, Шу-Джин Ло.

По его словам, около 600 года н. э. торговцы и дипломаты привозили кошек в клетках из Восточного Средиземноморья в качестве дара китайской элите.

Роль Шёлкового пути

Одним из ключевых доказательств является найденная в Казахстане кошка, жившая в период 775-940 гг. н. э. Её ДНК имеет общие черты с китайскими кошками, что указывает на их распространение по Шёлковому пути.

Пик активности этого маршрута пришёлся на 500-800 годы н. э., что совпадает со временем появления домашних кошек в Китае.

Особенности первых китайских кошек

Исследователи выяснили, что первые домашние кошки в Китае, скорее всего, были полностью белыми или имели белые пятна.

В ДНК кошки из Тунвана были обнаружены признаки белого окраса, что объясняет высокую долю светлых кошек в Восточной Азии и сегодня.

Кошки в китайской культуре

После появления в Китае кошки быстро завоевали популярность. Их включили в народные верования, а при переселении в новые дома китайцы проводили особые ритуалы, считая кошек почётными гостями, а не просто питомцами.

"Привязка распространения кошек к Шёлковому пути — это действительно потрясающее открытие", — отметила, археозоолог Мелинда Зедер из Смитсоновского института.

Уточнения

Вели́кий шёлковый путь — караванная дорога, связывавшая Восточную Азию со Средиземноморьем в Античности и в Средние века. В первую очередь использовался для вывоза шёлка из Китая, с чем и связано его название. Термин введён немецким географом Фердинандом фон Рихтгофеном в 1877 году.

