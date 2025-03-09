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Зимние месяцы стали рекордно жаркими — температурные аномалии

2:05
Наука

Данные показывают, что эта зима стала второй самой жаркой за всю историю наблюдений.

Снеговик
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Снеговик

Средняя температура за три месяца с декабря по февраль была на 0,71 °C выше среднего показателя за период 1991–2020 годов и всего на 0,05 °C ниже рекорда.

Саманта Бёрджесс из Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды отмечает, что февраль 2025 года продолжает серию рекордных температур, которые наблюдаются последние два года. Она указывает на то, что глобальное потепление ведет к таянию морского льда, что, в свою очередь, привело к исторически низкому уровню льда на обоих полюсах.

Служба по изменению климата "Коперник" (C3S) сообщает, что средняя температура приземного воздуха в прошлом месяце достигла 13,36 °C, став вторым самым жарким февралем за всю историю наблюдений. Это на 1,59 °C выше температур за "доиндустриальный" период с 1850 по 1900 годы, когда уровень парниковых газов в атмосфере был значительно ниже.

C3S, находящаяся в Бонне (Германия), использует данные со спутников, судов, самолетов и метеостанций для измерения глобальной температуры. Их информация указывает на то, что планета, вероятно, движется к очередному рекордному году из-за изменения климата.

Недавно C3S сообщила, что январь 2025 года стал самым жарким январем с температурой 13,23 °C, а декабрь, ноябрь, октябрь и сентябрь прошлого года также были среди самых теплых месяцев. Эксперты связывают эти изменения с глобальным потеплением, несмотря на влияние явления Ла-Нинья, которое обычно вызывает похолодание, пишет Daily Mail.

Уточнения

Кли́мат — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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