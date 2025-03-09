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Научный взгляд на библейскую легенду: как Моисей мог пройти через Красное море

1:42
Наука

3500 лет назад Моисей, по преданию, смог "раздвинуть" Красное море. Библейская легенда рассказывает о спасении еврейского народа, бежавшего из египетского рабства.

Море
Фото: unsplash.com by Pierre Bouillot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Море

Ученые, как пишет Daily Mail, утверждают, что эта история может иметь реальные основания. В Ветхом Завете описан эпизод, когда море расступилось перед иудеями. Но ученые считают, что это не чудо, а природное явление.

По их мнению, причина кроется в погодных условиях и геологии. Компьютерное моделирование показывает, что ветер, разгоняющийся до 100 км/ч и дующий в нужном направлении, может расчистить "коридор" шириной в пять километров в море.

Однако ученые отмечают, что переход, описанный в Библии через залив Акаба, вряд ли мог быть местом такого события из-за его ширины и глубины. Более вероятным местом является северная часть Суэцкого залива, где глубина составляет 20-30 метров.

Моисей мог быть знаком с приливами и отливами этой местности и знать, когда ожидать сильные ветры, говорит Брюс Паркер, бывший сотрудник Национального управления океанических и атмосферных исследований. Важно, чтобы ветер дул с севера на юг, с устья залива, чтобы вода сгонялась в сторону Красного моря, обнажая дно. 

К примеру, в 1789 году Наполеон Бонапарт с войсками пересек Суэцкий залив верхом на лошадях во время отлива, что подтверждает возможность подобного "чуда" при совпадении определенных условий.

Уточнения

Кра́сное мо́ре — внутреннее море Индийского океана, расположенное между Аравийским полуостровом и Африкой в тектонической впадине.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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