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Алкоголь и развод: учёные бьют тревогу — женщины в зоне особого риска

2:28
Наука

Развод — серьёзное жизненное испытание, и, как показало исследование, проведенное в Австралии, он влияет не только на эмоциональное состояние, но и на привычки, связанные со здоровьем. Ученые проанализировали данные более 13 000 человек и выяснили, что в период перед разрывом и сразу после него люди чаще начинают курить и употреблять алкоголь.

Женщина в стрессовом состоянии
Фото: commons.wikimedia.org by Punsararavishan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Женщина в стрессовом состоянии

Как меняется поведение после развода?

Оказалось, что и мужчины, и женщины чаще употребляют алкоголь и курят еще до официального расставания, а во время самого процесса их вредные привычки усиливаются. Особенно заметен рост у женщин, которые чаще начинали регулярно пить и курить.

Что происходит с вредными привычками после развода?

Со временем поведение мужчин возвращается к уровню до развода, но у женщин ситуация другая: их уровень курения остается повышенным даже после расставания. Алкогольное потребление у женщин со временем снижается, но не достигает прежних показателей.

Материнство и стресс: кому сложнее всего?

Больше всего риску подвержены женщины с детьми. Они чаще начинают курить и употреблять алкоголь в попытке справиться с эмоциональным и социальным давлением. Это подчеркивает необходимость дополнительной поддержки родителей, особенно матерей, переживающих развод.

Чем опасны кратковременные изменения?

Хотя повышение уровня курения и алкоголя может показаться временным, оно несет долгосрочные риски для здоровья. Если человек не справляется со стрессом и продолжает прибегать к вредным привычкам, это может привести к хроническим заболеваниям и зависимости.

Почему нужна поддержка?

Развод — это не просто юридический процесс, а серьезное социальное изменение, которое сопровождается давлением и нестабильностью. Исследование подчеркивает необходимость системной помощи, направленной на снижение вредных механизмов выживания и нормализации чрезмерного употребления алкоголя.

Научный взгляд на проблему

Результаты исследования дают новый взгляд на связь между разводом и поведением, связанным со здоровьем. Они также указывают на то, что официальная статистика может занижать реальный масштаб проблемы, поскольку не все люди готовы честно говорить о своих привычках.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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