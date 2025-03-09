Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пальто-макси против пиджака: какой стиль выберет твоя фигура
ТОП-5 самых ломающихся легковых автомобилей СССР
Бабушкин метод: заливаю это под корень, и кабачки растут, как на дрожжах
Что происходит с самолетами зимой: разбираемся в деталях
Чем опасен хронический недосып и как он разрушает ваш мозг
Спрос на рекламу у блогеров продолжит расти: прогноз на 2025 год — 57 млрд рублей
У вас проблемы с болтом? Не паникуйте — вот как быстро и легко его извлечь
Растительное мясо, которое обманет даже мясоедов: новая революция в еде
Улучши равновесие за 10 дней! Эти упражнения помогут отлично держать баланс

7 раз и баста: математики назвали лимит для идеальной перетасовки колоды карт

2:03
Наука

Перетасовка карт — это процесс, который кажется простым, но на самом деле требует точного подхода. Хотя перемешивание колоды может показаться делом случая, на него влияют математические закономерности, и если сделать это неправильно, карты могут остаться недостаточно случайными или, наоборот, излишне упорядоченными.

Карты
Фото: pexels.com by Jalil Shams is licensed under Commons, the free media repository
Карты

Почему обычная тасовка не работает?

Существует множество способов перетасовки, но не все они одинаково эффективны. Например, метод "снятия верхних карт и переложения вниз" работает слишком медленно — для стандартной колоды из 52 карт потребуется слишком много повторений, чтобы достичь полной случайности.

Оптимальный способ перемешивания

Исследования показали, что самым эффективным способом является перебор — это та самая техника, когда колода разделяется пополам, и карты переплетаются друг с другом. Этот метод позволяет добиться практически полной случайности после семи таких тасовок.

Когда нужно остановиться?

Важно знать меру: если тасовать слишком долго, можно добиться обратного эффекта — карты начнут образовывать предсказуемые комбинации, что негативно скажется на случайности.

История перетасовки и вычислений

В 1970-х годах с развитием компьютерных карточных игр проблема случайности стала особенно заметной. Игроки начали замечать, что некоторые колоды перемешивались не так, как в реальности, что вызывало вопросы. Даже энциклопедия бриджа использовала вычисления для определения оптимальной перетасовки, что вызвало бурные споры среди игроков.

Если вы хотите добиться действительно случайного распределения карт:

  • Используйте метод перебора.
  • Повторите процесс ровно семь раз.
  • Не переусердствуйте, иначе случайность может нарушиться.
  • Следуя этим рекомендациям, вы получите максимально случайную колоду для честной игры.
Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Экономика и бизнес
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75% Аудио 
Как избавиться от пня за 10 минут? Простая схема, которая работает
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от пня за 10 минут? Простая схема, которая работает Аудио 
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы
Красота и стиль
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы Аудио 
Популярное
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро

Алла Пугачёва и Максим Галкин* сменили кипрские апартаменты на новый особняк.

Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
Небесная сенсация. Ту-104 — первый советский реактивный пассажирский самолёт Дмитрий Плотников
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
И так проходит её жизнь: Шаляпин рассказал, чем жертвует Анна Asti ради славы
И так проходит её жизнь: Шаляпин рассказал, чем жертвует Анна Asti ради славы
Последние материалы
Глобалисты готовят ликвидацию Зеленского, если тот ляжет под Трампа
Двигатель заглохнет раньше, чем вы поймете в чем дело! Опасность контрафакта
Эти 3 поступка обидят собаку — не делайте так
Незаметный убийца: почему стресс может стать причиной инсульта у женщин
Золотой рог: необычный пляж, который меняется каждый день
Не как у всех: этот способ заставляет яблоню плодоносить в разы больше
Стали известны подробности прорыва российских бойцов по газовой трубе в Курской области
Не нужны ни золотые унитазы, ни чёрная икра: Семенович раскрыла детали своего скромного райдера
Готовы вернуть блеск вашей раковине? Вот 6 простых шагов для идеальной чистоты
7 раз и баста: математики назвали лимит для идеальной перетасовки колоды карт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.