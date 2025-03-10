Угольная зола больше не мусор: в России научились добывать металл из отходов

Каждый день после работы тепловых электростанций остаются горы угольной золы. Обычно этот отход просто складируется, но российские ученые нашли ему ценное применение. В Уральском федеральном университете разработали технологию, которая позволяет извлекать из золы важные для промышленности металлы — алюминий и редкоземельный скандий.
"После двухстадийной обработки можно получить до 85% ценных элементов", — отметили в вузе.
Это не только снижает объем промышленных отходов, но и делает производство более экологичным.
Главный вызов в переработке угольной золы — это ее состав. Большая часть полезных компонентов содержится в форме муллита — устойчивого алюмосиликата, который сложно поддается воздействию кислот и щелочей. Чтобы повысить его реакционную способность, ученые предложили двухэтапную обработку.
Щелочная обработка. На первом этапе золу обрабатывают раствором гидроксида натрия. Это позволяет удалить ненужные примеси:
Таким образом, муллит становится более податливым для дальнейшей химической переработки.
Затем материал подвергают обработке при температуре +170 °C. Если бы не предварительная стадия, температура реакции должна была бы быть выше — около +210 °C. Это означает снижение затрат на производство и упрощение необходимого оборудования.
Для тестирования технологии использовалась зола Рефтинской ГРЭС (Свердловская область). Здесь уголь сжигается в котлах при температуре +1300 °C, в результате чего зола состоит на 62% из диоксида кремния, на 24,6% — из оксида алюминия и на 3% — из оксида железа. Однако состав отходов ТЭС зависит от множества факторов и может значительно варьироваться.
Несмотря на стремление стран сократить углеродный след, уголь остается одним из самых востребованных источников энергии. По данным Международного энергетического агентства, его потребление продолжает расти, особенно в Азии, где сосредоточено около 75% мировой добычи.
На каждую тонну сожженного угля приходится до 200-300 кг золы. Россия занимает четвертое место в мире по потреблению угля, и многие промышленные предприятия, включая ТЭС, зависят от этого топлива.
Хотя технологии извлечения металлов из угольной золы уже применяются в Китае, они рассчитаны на сырье с низким содержанием ценных элементов. Российская разработка способна повысить эффективность переработки и сделать ее экономически выгодной.
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