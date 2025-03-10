Миниатюрное чудо природы: бактерия, которая может спасти климат

2:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные обнаружили в Средиземном море уникальную бактерию, способную активно поглощать углекислый газ и быстро размножаться. Это открытие может стать важным шагом в борьбе с глобальным потеплением.

Фото: Openverse by kaibara87, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бактерии

Открытие с большим потенциалом

Исследователи описали новый штамм цианобактерий, который может значительно повлиять на климатическую ситуацию. Этот микроорганизм, зарегистрированный под названием UTEX 3222, получил неофициальное прозвище "Чонкус" из-за своих удивительных темпов роста в среде, богатой CO2.

Чонкус был найден в воде у острова Вулькано, где природные условия создают идеальную среду для развития фотосинтетических организмов. Высокая концентрация углекислого газа и солнечный свет позволили этой бактерии адаптироваться к экстремальным условиям.

Чем уникален Чонкус?

Главная особенность Чонкуса — его способность удваивать свою популяцию всего за два часа. Это делает его в десятки раз эффективнее других известных штаммов в улавливании CO2. Кроме того, он быстро оседает на дно, что может помочь в долгосрочном удалении углекислого газа из атмосферы.

"Многие свойства, которые мы наблюдали у Чонкуса, кажутся не столь полезными в естественной среде, но для человека они представляют огромную ценность", — отмечает один из авторов исследования, Брейден Тирни.

Экологические и промышленные перспективы

Благодаря своей способности перерабатывать углерод, Чонкус может использоваться в разных сферах:

В экологических проектах для очистки атмосферы.

В промышленности для производства углеродных соединений.

В технологиях захоронения CO2, что поможет замедлить глобальное потепление.

Этот микроорганизм — живой пример того, как природа может предложить решения для крупнейших проблем человечества. Возможно, уже в ближайшие годы Чонкус станет ключевым инструментом в борьбе за сохранение климата.

Уточнения

Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον - "палочка") — домен прокариотических микроорганизмов. Бактерии обычно достигают нескольких микрометров в длину, их клетки могут иметь разнообразную форму: от шарообразной до палочковидной и спиралевидной.

