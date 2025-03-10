Наш мозг засоряется пластиком: шокирующее исследование

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Мозг человека накапливает микропластик в тревожных объемах, значительно превышающих его содержание в печени и почках. Это показало новое исследование, которое анализировало образцы тканей десятков людей, умерших с 1997 по 2025 год. Ученые обнаружили микрочастицы пластика не только в мозге, но и в печени и почках, причем концентрация в мозговых тканях была самой высокой.

Фото: https://commons.wikimedia.org by MakeevaIN, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ микропластик

Больше микропластика у людей с деменцией

Выяснилось, что у людей, страдавших деменцией, содержание микропластика в мозге оказалось примерно в шесть раз выше. Однако установить, способствует ли деменция накоплению пластика или же сам пластик влияет на развитие заболевания, пока не удалось.

Как микропластик попадает в наш организм

Микроскопические частицы пластика встречаются повсюду — от Эвереста до океанских глубин. Они проникают в наш организм через воду, пищу и воздух. Исследования уже связывают микропластик с преждевременными родами и неврологическими повреждениями сосудов мозга у лабораторных животных.

Новые данные подтверждают рост загрязнения

Исследование, рассмотрело образцы мозга, печени и почек у 28 человек, умерших в 2016 году, и 24 человек, умерших в 2024 году в Нью-Мексико. Концентрация микропластика в мозге возросла на 50% за восемь лет.

Дополнительный анализ образцов, собранных на восточном побережье США с 1997 по 2013 год, подтвердил тенденцию к увеличению загрязнения.

Какой пластик наиболее распространен в мозге

Наиболее распространенным оказался полиэтилен — он составил 75% от всех обнаруженных частиц. В мозговых тканях пластик присутствовал в виде наноразмерных осколков и хлопьев. Интересно, что его содержание не зависело от возраста, пола, причины смерти или этнической принадлежности испытуемых.

Что говорят эксперты

Профессор Тамара Галлоуэй из Университета Эксетера уверена, что столь стремительный рост микропластика в мозге требует немедленных действий по сокращению загрязнения.

Однако профессор Оливер Джонс из Мельбурнского королевского технологического университета предостерегает: исследование было проведено на небольшом количестве образцов, поэтому его результаты требуют дальнейшей проверки.

Почему это важно

Факт накопления микропластика в мозге вызывает серьезные опасения. Пока ученые не могут с точностью сказать, какие долгосрочные последствия это может иметь, но уже ясно: проблема существует и требует внимания.

Уточнения

Микропластик - мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика.

Микропластик — это не особый вид пластмассы, а любой тип пластикового фрагмента длиной менее 5 мм. Микропластик с гранулометрическим составом от 100 нм до 5 мм считается опасными для окружающей среды.



