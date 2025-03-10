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Тайна древнего клада: расшифрована руническая надпись на серебряном кольце

1:53
Наука

На вспаханном поле в западной Шотландии в 2014 году был обнаружен крупнейший клад эпохи викингов, найденный на территории Британии и Ирландии. Сегодня исследователи, наконец, разгадали его главную тайну — кому принадлежали эти богатства.

Шлемы викингов
Фото: Viking Arms and Armor by Helgi Halldórsson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Шлемы викингов

Руническая надпись раскрывает секрет

На одном из четырёх серебряных нарукавных колец, входящих в клад Галлоуэя, была выгравирована руническая надпись. Её расшифровка показала: драгоценности были общественной собственностью, а не принадлежали конкретному человеку. Это совпадает с их сегодняшним статусом — в 2017 году Национальный музей Шотландии (NMS) приобрёл сокровища, чтобы сохранить их для потомков.

Ранее считалось, что эти артефакты принадлежали разным владельцам, поскольку на трёх других кольцах были обнаружены элементы древнеанглийских имён.

Что входит в клад

Это одна из важнейших археологических находок столетия в Великобритании. Клад был зарыт около 900 года н. э. и включает более 100 предметов из золота, серебра, стекла, хрусталя, камня и глины. Они были изготовлены в самых разных уголках мира: от Западной Азии до англосаксонских королевств, Ирландии и Скандинавии.

Зачем сокровища спрятали

Несмотря на расшифровку надписи, некоторые загадки остаются нерешёнными. Историки до сих пор не знают, какой именно общине принадлежали ценности. Одна из версий — их спрятали во времена набегов викингов, чтобы уберечь от разграбления. Однако пока это лишь догадки.

Совсем скоро клад Галлоуэя отправится в Аделаиду, где впервые будет представлен публике за пределами Великобритании.

Уточнения

Ви́кинги (дат. vikinger, швед. vikingar, норв. vikinger, исл. víkingar, фар. víkingør) — раннесредневековые скандинавские мореходы, совершавшие в VIII-XI веках морские походы от Винланда до Биармии и Северной Африки.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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