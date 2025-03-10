Внеземной металл в древних украшениях: неожиданная находка в Польше

В Польше археологи сделали неожиданное открытие: железные украшения, найденные на древних кладбищах, оказались сделаны из метеоритного металла. Удивительно, но в железном веке этот редкий материал не считался чем-то особенным.
Учёные исследовали артефакты, обнаруженные на двух кладбищах железного века — Częstochowa-Raków и Częstochowa-Mirów (750-600 гг. до н. э.). Они использовали:
Эти методы помогли определить состав и структуру металла. Повышенное содержание никеля позволило установить, что железо произошло из редкого типа метеоритов — атакситов. В отличие от обычного железа, привозимого из Альп или Балкан, этот металл, вероятно, был найден прямо на месте.
"Мы можем сделать вывод, что это не случайная находка, а целенаправленное использование метеоритного железа", — говорит доктор Альберт Джамбон, ведущий исследователь.
Несмотря на редкость, этот металл не имел особой ценности. Его использовали для украшений и предметов быта как в мужских, так и в женских захоронениях. Более того, его не укладывали рядом с золотом или драгоценными камнями, что говорит о равнодушном отношении к необычному материалу.
Анализ показал, что метеоритное железо иногда смешивали с обычным, создавая на металле уникальные узоры. Это может свидетельствовать о том, что техника узорчатого железа появилась задолго до дамасской стали.
Метеори́т (греч. Μετεώρος - поднятый в воздух, в ранних русскоязычных источниках упоминается как воздушный камень) — тело космического происхождения, достигшее поверхности Земли или другого крупного небесного тела.
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