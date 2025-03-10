Сенсационная находка: костяные инструменты появились на миллион лет раньше, чем мы думали

3:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследования продолжают переписывать историю человечества. Недавняя находка в Танзании показала: древние люди начали изготавливать костяные орудия на миллион лет раньше, чем считалось. Это открытие ставит новые вопросы: почему затем последовал огромный временной разрыв, и почему наши предки снова вернулись к работе с костями только спустя миллион лет?

Фото: https://commons.wikimedia.org by BastienM, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ костяное орудие

Технологии древности: камень против кости

Гоминины использовали каменные орудия как минимум 2,6 миллиона лет назад, но костяные инструменты долгое время считались относительно поздним изобретением. До недавнего времени исследователи полагали, что регулярное изготовление костяных орудий началось лишь около 400 000 лет назад. Однако новая находка в ущелье Олдувай в Танзании полностью меняет этот взгляд.

Археологическая сенсация из Олдувай

С 2015 по 2020 год группа археологов вела раскопки в западном овраге Фриды Лики. На участке T69 они обнаружили тысячи артефактов, среди которых:

Более 10 900 каменных орудий.

Свыше 22 000 фрагментов костей.

27 тщательно обработанных костяных инструментов.

Наиболее интригующим оказалось то, что восемь из этих орудий были изготовлены из слоновьих костей, шесть — из костей гиппопотамов, а два — из останков полорогих. Они имели четкие признаки обработки: заточенные грани и характерные следы ударов.

Кто был первым мастером по кости

Точно определить, какой вид гоминин работал с этими инструментами, пока невозможно. На участке не найдено останков людей, но археологи предполагают, что орудия могли принадлежать Homo erectus или Homo habilis — нашим предкам или их ближайшим родственникам.

Также рассматривается версия, что к их созданию причастны Paranthropus, хотя ранее считалось, что эти гоминины были недостаточно развиты для подобных технологий.

Загадка тысячелетнего разрыва

Почему же после этих находок костяные орудия вновь появляются лишь спустя миллион лет? Одна из версий — они могли просто не сохраниться.

Другая гипотеза предполагает, что люди временно отказались от этого материала в пользу камня или других, менее долговечных, но более удобных для обработки материалов.

В любом случае, это открытие ставит под сомнение привычные представления о технологическом прогрессе наших предков.

Археолог Сильвия Белло из Музея естественной истории в Лондоне называет этот временной разрыв "невероятной загадкой". Что же произошло между первыми экспериментами с костью и позднейшим распространением таких инструментов? Ответ на этот вопрос пока остается неразгаданным.

Уточнения

Археоло́гия (др.-греч. ἀρχαῖος "древний" + λόγος "слово, учение") — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам.

