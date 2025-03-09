Две миссии НАСА: как телескопы SPHEREx и PUNCH будут исследовать космос

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Телескопы НАСА пока задерживаются в запуске, так как оба выводятся на одну и ту же ракету.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Space Force photo by Joshua Conti, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Falcon 9 — многоразовая тяжёлая ракета орбитального класса,

Миссии направлены на исследование тайн Вселенной: одна будет изучать удаленные объекты, а другая — более близкие.

SpaceX объявила о необходимости продолжить проверку ракеты Falcon 9, что и задержало запуск, который изначально был запланирован на вечер 9 марта. Компания уведомит о новой дате старта после завершения проверок с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии (США).

Космический телескоп SPHEREx станет главным грузом ракеты. Он будет делать снимки всего неба в более чем ста невидимых человеческому глазу цветах. Кроме того, на борту будут 4 спутника PUNCH, которые изучат внешнюю атмосферу Солнца и солнечный ветер. Эти измерения помогут в понимании солнечной активности и её влияния на Землю, сообщает The New York Times.

SPHEREx, или "Спектрофотометр для изучения истории Вселенной", будет ежедневно делать около 600 снимков, используя спектроскопию для анализа света далеких звезд и галактик. Данные, полученные от SPHEREx, помогут ученым изучить, как изменялось количество света, излучаемого галактиками, и создать трехмерную карту распределения галактик во Вселенной.

Уточнения

Falcon 9 — семейство ракет-носителей тяжёлого класса с многоразовой первой ступенью серии Falcon американской компании SpaceX. Falcon 9 состоит из двух ступеней и использует в качестве компонентов топлива керосин марки RP-1 (горючее) и жидкий кислород (окислитель). Цифра «9» в названии обозначает количество жидкостных ракетных двигателей Merlin, установленных на первой ступени ракеты-носителя.



