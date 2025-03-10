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История древнего обряда в Эквадоре: как и зачем приносили людей в жертву

3:42
Наука

Археологи сделали шокирующее открытие в Эквадоре: в древнем захоронении культуры Мантеньо найдены останки беременной женщины, возможно, принесённой в жертву ради плодородия. Эта находка, датируемая VII-XVI веками, содержит уникальные артефакты и вызывает множество вопросов о ритуалах того времени.

Археологическая лопатка на месте раскопок
Фото: Wikipedia by HeritageDaily, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Археологическая лопатка на месте раскопок

Необычная находка

Захоронение, обнаруженное в Буэн-Сусесо (Вальдивия, Эквадор), содержит останки молодой женщины (17-20 лет), которая на момент смерти была беременна. Датировка указывает, что погребение произошло между 771 и 953 годами н. э. Помимо её останков, в могиле найден фрагмент черепа взрослого человека (25-35 лет), захороненного позднее.

Загадочная судьба

"Судя по развитию костей плода, женщина находилась на позднем сроке беременности, и люди, скорее всего, знали о её состоянии", — поясняет антрополог Сара Юнгст из Университета Северной Каролины в Шарлотте.

Исследование показало, что при жизни она страдала от различных заболеваний, включая поротический гиперостоз и остеомиелит. Кроме того, на её останках обнаружены следы насильственной смерти: повреждения черепа, порезы и отсутствие левой ноги и кистей рук.

Была ли она убита умышленно или погибла в результате несчастного случая — вопрос остаётся открытым. Однако сочетание этих факторов указывает на возможное жертвоприношение, что подтверждают находки в могиле.

Дары богам или дань традиции

В захоронении найдены многочисленные артефакты, характерные как для культуры Мантеньо, так и для Вальдивии:

  • Раковины арки (Anadara sp.).
  • Зелёный глиняный камень.
  • Фрагменты керамики.
  • Раковины спондилюса.
  • Обсидиановые лезвия.
  • Обожжённые подношения.
  • Продолговатые бусины и чакиры.

Интересно, что некоторые из этих предметов ранее не встречались в могилах Мантеньо. Археологи предполагают, что такие подношения могли быть связаны с ритуалами плодородия. Особенно символичными считаются зеленые камни — в культуре Вальдивия они ассоциировались с жизнью и смертью.

Исторический контекст

Мантеньо — развитая доколумбова цивилизация, известная своим сельским хозяйством и общественной архитектурой. Хотя её принято разделять на три группы (Мантеньо дель Норте, Гуанкавилька и Пунаэс), находка сделана на территории, граничащей с первыми двумя.

Буэн-Сусесо, где произошло открытие, относится к периоду Вальдивия (3750-1475 годы до н. э.). Это место представляло собой U-образную структуру из мусорных куч, центральную площадь и невысокий курган, но данное захоронение относится к более позднему периоду, связанному с переселением мантеньо в долину.

Тайны прошлого

По сравнению с другими захоронениями Буэн-Сусесо, это выделяется жестокостью ритуала и обилием подношений. В других могилах Мантеньо подобные артефакты практически не встречались, что делает находку уникальной. Исследователи предполагают, что жертвоприношение могло быть связано с просьбами о хорошем урожае. Однако этот вопрос остаётся открытым, требуя дальнейшего изучения.

Уточнения

Археоло́гия (др.-греч. ἀρχαῖος "древний" + λόγος "слово, учение") — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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