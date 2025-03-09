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Французский спутник-шпион на орбите: Европа укрепляет свои позиции в космической гонке

1:49
Наука

6 марта новая европейская ракета-носитель "Ариан-6" успешно вывела на орбиту французский спутник-шпион в ходе своего первого полноценного запуска.

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Фото: commons.wikimedia.org by José Furtado, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
спутник

Это знаковое событие означает возвращение Европы в космос на фоне вопросов о ее роли в сфере безопасности, особенно в отношениях с Соединенными Штатами. Ракета стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане и успешно разместила разведывательный спутник CSO-3 на орбите.

Запуск, который был дважды отложен, стал важным шагом для Европы, стремящейся к большей автономии в космических вопросах, особенно в свете недавнего саммита европейских лидеров, посвященного укреплению оборонных возможностей. Возможности ракеты "Ариан-6" пока уступают конкурентам, таким как SpaceX, но генеральный директор Arianespace Дэвид Кавайоль отметил, что этот запуск укрепляет независимый доступ Европы в космос.

Разработка "Ариан-6" началась в 2014 году в ответ на растущую конкуренцию, но её запуск несколько раз откладывался. В последние годы Европа часто полагалась на SpaceX из-за задержек с "Ариан-6". Перед запуском ракеты "Ариан-5" была современно завершена, что оставило Европу без независимого доступа в космос. Глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер предупреждал о "кризисе" в сфере космического доступа.

Запуск "Ариан-6" осуществлен космическим командованием ВВС Франции. Ракета произведена компанией ArianeGroup, которая является совместным предприятием Airbus и Safran, пишет Reuters.

Уточнения

Гвиа́на (фр   lang="fr">Guyane [ɡɥijan]; часто — Францу́зская Гвиа́на; Guyane française) — крупнейший заморский регион и одновременно заморский департамент Франции, расположенный на северо-востоке Южной Америки. Административный центр — город Кайенна. Граничит на западе с Суринамом, на юге и востоке с Бразилией, на севере и северо-востоке омывается Атлантическим океаном.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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