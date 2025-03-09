Французский спутник-шпион на орбите: Европа укрепляет свои позиции в космической гонке

6 марта новая европейская ракета-носитель "Ариан-6" успешно вывела на орбиту французский спутник-шпион в ходе своего первого полноценного запуска.
Это знаковое событие означает возвращение Европы в космос на фоне вопросов о ее роли в сфере безопасности, особенно в отношениях с Соединенными Штатами. Ракета стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане и успешно разместила разведывательный спутник CSO-3 на орбите.
Запуск, который был дважды отложен, стал важным шагом для Европы, стремящейся к большей автономии в космических вопросах, особенно в свете недавнего саммита европейских лидеров, посвященного укреплению оборонных возможностей. Возможности ракеты "Ариан-6" пока уступают конкурентам, таким как SpaceX, но генеральный директор Arianespace Дэвид Кавайоль отметил, что этот запуск укрепляет независимый доступ Европы в космос.
Разработка "Ариан-6" началась в 2014 году в ответ на растущую конкуренцию, но её запуск несколько раз откладывался. В последние годы Европа часто полагалась на SpaceX из-за задержек с "Ариан-6". Перед запуском ракеты "Ариан-5" была современно завершена, что оставило Европу без независимого доступа в космос. Глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер предупреждал о "кризисе" в сфере космического доступа.
Запуск "Ариан-6" осуществлен космическим командованием ВВС Франции. Ракета произведена компанией ArianeGroup, которая является совместным предприятием Airbus и Safran, пишет Reuters.
Гвиа́на (фр
В Сибири засняли тигра, который может стать самым крупным из когда-либо зарегистрированных. Реальность или редкое генетическое отклонение?