Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте о дискомфорте и газообразовании: 3 секрета приготовления фасоли, которые изменят всё
Французский спутник-шпион на орбите: Европа укрепляет свои позиции в космической гонке
Велопутешествие по цветочным полям Нидерландов: когда цветут тюльпаны и нарциссы
Пять привычек, которые делают вас королевой в глазах других
Давид Манукян поздравил юную коллегу: выросла на моих глазах
Страх или доминирование? Почему собака не любит, когда в дом приходят люди
Опасная привычка: почему некоторые способы заваривания кофе вредят сердцу
Посадил специи — теперь каждый ужин пахнет, как в ресторане
Зачем опытные хозяйки наносят соду на сиденье унитаза на ночь?

Индикаторы экосистемы: в США численность бабочек заметно снизилась

1:41
Наука

Согласно исследованию, охватывающему множество видов бабочек, их популяция в Соединенных Штатах сократилась более чем на 20% в этом столетии.

Бабочка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бабочка

Исследование основывается на данных около 76 000 наблюдений, которые были собраны с 2000 по 2020 год и охватывают 554 вида. В результате было выявлено, что численность бабочек снизилась на 22%, что связано с утратой среды обитания, использованием пестицидов и изменением климата, пишет Reuters.

Наибольшее сокращение наблюдается в юго-западной части страны, включая Аризону, Нью-Мексико, Оклахому и Техас. Из 342 видов, которые были проанализированы, 114 видов (около трети) понесли потери, причем 107 видов сократились более чем на 50%, а 22 вида — на более чем 90%. Численность четырех видов бабочек, таких как флоридская белая и медноголовый гермес, сократилась более чем на 99%.

Популяция распространенных видов, например, красного адмирала, снизилась на 58%, капустной белянки — на 50%, а американской леди — на 44%. Эколог Коллин Эдвардс, ведущий автор исследования, отметил, что результаты исследования тревожны, но бабочки имеют потенциал к восстановлению, если улучшить условия для них. Он утверждает, что благодаря короткому жизненному циклу бабочки могут быстро реагировать на изменения в окружающей среде и восстанавливать свои популяции.

Уточнения

Чешуекры́лые или ба́бочки — отряд насекомых с полным превращением, наиболее характерная особенность представителей которого — наличие густого покрова хитиновых чешуек (уплощённых волосков) на передних и задних крыльях (при этом чешуйки расположены как на жилках, так и на крыловой пластинке между ними).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
Домашние животные
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное Аудио 
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро
Российский шоу-бизнес
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро Аудио 
Вещи меняли место, окна открывались сами: что творилось на свадьбе Чумакова и Ковальчук
Российский шоу-бизнес
Вещи меняли место, окна открывались сами: что творилось на свадьбе Чумакова и Ковальчук Аудио 
Популярное
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное

В Сибири засняли тигра, который может стать самым крупным из когда-либо зарегистрированных. Реальность или редкое генетическое отклонение?

Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Какие варианты остались у группировки армии Украины в Курской области Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Роспотребнадзор решает: откроется ли курортный сезон на Черноморском побережье после выброса мазута
Жизнь в глубинке Кубы — что скрывается за туристическими открытками
Жизнь в глубинке Кубы — что скрывается за туристическими открытками
Последние материалы
Страх или доминирование? Почему собака не любит, когда в дом приходят люди
Опасная привычка: почему некоторые способы заваривания кофе вредят сердцу
Посадил специи — теперь каждый ужин пахнет, как в ресторане
Зачем опытные хозяйки наносят соду на сиденье унитаза на ночь?
Йоханнес Клебо творит историю: шесть побед из шести на ЧМ-2025
Не тяните с ремонтом: что делать, если ремень безопасности перестал втягиваться
Американка исполнила мечту — в 70 лет переехала во Францию и не жалеет
Щепотка соли превратит ваш кофе в шедевр: не верите — проверьте сами!
Рынок беспилотников на 100 миллиардов долларов: что принесет новый альянс
Индикаторы экосистемы: в США численность бабочек заметно снизилась
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.