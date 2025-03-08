Индикаторы экосистемы: в США численность бабочек заметно снизилась

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно исследованию, охватывающему множество видов бабочек, их популяция в Соединенных Штатах сократилась более чем на 20% в этом столетии.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Бабочка

Исследование основывается на данных около 76 000 наблюдений, которые были собраны с 2000 по 2020 год и охватывают 554 вида. В результате было выявлено, что численность бабочек снизилась на 22%, что связано с утратой среды обитания, использованием пестицидов и изменением климата, пишет Reuters.

Наибольшее сокращение наблюдается в юго-западной части страны, включая Аризону, Нью-Мексико, Оклахому и Техас. Из 342 видов, которые были проанализированы, 114 видов (около трети) понесли потери, причем 107 видов сократились более чем на 50%, а 22 вида — на более чем 90%. Численность четырех видов бабочек, таких как флоридская белая и медноголовый гермес, сократилась более чем на 99%.

Популяция распространенных видов, например, красного адмирала, снизилась на 58%, капустной белянки — на 50%, а американской леди — на 44%. Эколог Коллин Эдвардс, ведущий автор исследования, отметил, что результаты исследования тревожны, но бабочки имеют потенциал к восстановлению, если улучшить условия для них. Он утверждает, что благодаря короткому жизненному циклу бабочки могут быстро реагировать на изменения в окружающей среде и восстанавливать свои популяции.

Уточнения

Чешуекры́лые или ба́бочки — отряд насекомых с полным превращением, наиболее характерная особенность представителей которого — наличие густого покрова хитиновых чешуек (уплощённых волосков) на передних и задних крыльях (при этом чешуйки расположены как на жилках, так и на крыловой пластинке между ними).

