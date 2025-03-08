Турецкие Мальдивы с марсианским прошлым — почему учёные изучают озеро Салда

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Озеро Салда, расположенное на юго-западе Турции, поражает своей бирюзовой водой, благодаря чему его часто называют "турецкими Мальдивами".

Фото: Wikimedia Commons by Yoann Boyer yoannboyer is licensed under Public domain бесконечность

Однако его ценность выходит далеко за рамки эстетики: этот природный объект имеет уникальные геологические особенности, сравнимые с марсианским кратером Езеро.

Ученые NASA заинтересовались озером, поскольку его состав схож с поверхностью Марса. В 2019 году профессор Брайони Хорган из Университета Пердью прибыла в Турцию вместе с командой, работавшей над марсоходом Perseverance. Исследование подтвердило, что Салда является одним из немногих аналогов Красной планеты на Земле.

Кроме того, в водах озера обитают древние микроорганизмы, сформировавшие микробные структуры возрастом более 2 миллионов лет. Эти образования могут пролить свет на происхождение жизни на Земле и на возможное существование жизни на Марсе.

В 2022 году Международная комиссия по геологическому наследию включила озеро Салда в список 100 важнейших геологических объектов мира. Однако экосистема озера под угрозой: загрязнение, застройка и изменение уровня воды приводят к разрушению его хрупкого баланса. Эксперты призывают к ужесточению природоохранных мер, чтобы сохранить этот природный феномен для будущих поколений, передает CNN.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы.

