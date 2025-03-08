Халатность? Благополучное возвращение астронавтов НАСА остаётся под вопросом

На днях, 6 марта, произошел очередной взрыв ракеты Starship, и это вызвало опасения по поводу благополучного возвращения астронавтов НАСА, которые все еще остаются на Международной космической станции.
Суниту Уильямс и Барри Уилмора должны были вернуть на Землю 19 марта, но сейчас возникли сомнения по поводу безопасности этой миссии, особенно с запланированным возвращением.
В соцсетях поднялась волна беспокойства, и некоторые пользователи начали паниковать, думая, что этот взрыв — знак будущих проблем. Но эксперты, включая профессора Майка Правицу, успокаивают: это не означает, что капсула Crew-9 Dragon, предназначенная для спасения астронавтов, ненадежна. Он также подчеркнул, что безопасность высоких технологий может пострадать, если за ними следят только бизнесмены, а не ученые.
Взрыв произошел через 10 минут после старта ракеты, что создало некоторый хаос в воздушном пространстве — были отменены многие рейсы.
Илон Маск признал, что тестовый полет не удался, но добавил, что команда извлекла из этого важные уроки. Ракета стартовала с космодрома Starbase в Техасе в 17:30 по местному времени, пишет DailyMail.
Междунаро́дная косми́ческая ста́нция — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс; эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время (странами согласована эксплуатация по 2024 год включительно, рассматривается продление срока работы до 2028 или 2030 года).
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