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Халатность? Благополучное возвращение астронавтов НАСА остаётся под вопросом

1:20
Наука

На днях, 6 марта, произошел очередной взрыв ракеты Starship, и это вызвало опасения по поводу благополучного возвращения астронавтов НАСА, которые все еще остаются на Международной космической станции.

мкс
Фото: https://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-119/html/s119e009662.html by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мкс

Суниту Уильямс и Барри Уилмора должны были вернуть на Землю 19 марта, но сейчас возникли сомнения по поводу безопасности этой миссии, особенно с запланированным возвращением.

В соцсетях поднялась волна беспокойства, и некоторые пользователи начали паниковать, думая, что этот взрыв — знак будущих проблем. Но эксперты, включая профессора Майка Правицу, успокаивают: это не означает, что капсула Crew-9 Dragon, предназначенная для спасения астронавтов, ненадежна. Он также подчеркнул, что безопасность высоких технологий может пострадать, если за ними следят только бизнесмены, а не ученые.

Взрыв произошел через 10 минут после старта ракеты, что создало некоторый хаос в воздушном пространстве — были отменены многие рейсы.

Илон Маск признал, что тестовый полет не удался, но добавил, что команда извлекла из этого важные уроки. Ракета стартовала с космодрома Starbase в Техасе в 17:30 по местному времени, пишет DailyMail.

Уточнения

Междунаро́дная косми́ческая ста́нция — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс; эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время (странами согласована эксплуатация по 2024 год включительно, рассматривается продление срока работы до 2028 или 2030 года).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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