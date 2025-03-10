Как сохранить молодость и силу без дорогих добавок? Ответ — в продуктовой корзине

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1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Ежедневное употребление винограда может оказывать положительное влияние на мышцы на генетическом уровне. Новое исследование, проведённое учёными из Западного университета Новой Англии, показало, что виноград способен увеличивать активность генов, связанных с мышечной массой, и снижать экспрессию генов, отвечающих за её деградацию. Особенно заметен этот эффект у женщин.

Фото: flickr.com by Serge Melki, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ виноград

Виноград влияет на мышечные клетки, помогая организму сохранять и укреплять мышечную массу. Это может стать важным открытием в борьбе с возрастной атрофией мышц.

Исследование показало, что регулярное употребление винограда может улучшать работу мышц, снижая риск их ослабления с возрастом.

По данным исследования, у женщин влияние винограда на экспрессию генов оказалось более выраженным, чем у мужчин.

Виноград содержит антиоксиданты и биологически активные соединения, которые способствуют поддержанию здоровья сердца, почек, глаз, кожи и желудочно-кишечного тракта.

Нутригеномика изучает, как питание влияет на активность генов. Это исследование доказывает, что виноград может стать натуральным средством для поддержания мышечной массы, дополняя традиционные стратегии питания и тренировок.

Учёные заметили, что употребление винограда сглаживает различия в работе мышечных генов между полами, что может указывать на его универсальную пользу.

Исследователи планируют продолжить изучение механизмов воздействия винограда на мышцы и определить, как долго нужно его употреблять, чтобы увидеть ощутимый результат. Открытие может привести к новым стратегиям поддержания здоровья мышц в любом возрасте.

Уточнения

Нутригено́мика — наука о влиянии питания человека (или иных живых существ, например, домашних животных) на экспрессию генов.

