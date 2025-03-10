Как сохранить молодость и силу без дорогих добавок? Ответ — в продуктовой корзине

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1:50
Наука

Ежедневное употребление винограда может оказывать положительное влияние на мышцы на генетическом уровне. Новое исследование, проведённое учёными из Западного университета Новой Англии, показало, что виноград способен увеличивать активность генов, связанных с мышечной массой, и снижать экспрессию генов, отвечающих за её деградацию. Особенно заметен этот эффект у женщин.

виноград
Фото: flickr.com by Serge Melki, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
виноград

Виноград влияет на мышечные клетки, помогая организму сохранять и укреплять мышечную массу. Это может стать важным открытием в борьбе с возрастной атрофией мышц.

Исследование показало, что регулярное употребление винограда может улучшать работу мышц, снижая риск их ослабления с возрастом.

По данным исследования, у женщин влияние винограда на экспрессию генов оказалось более выраженным, чем у мужчин.

Виноград содержит антиоксиданты и биологически активные соединения, которые способствуют поддержанию здоровья сердца, почек, глаз, кожи и желудочно-кишечного тракта.

Нутригеномика изучает, как питание влияет на активность генов. Это исследование доказывает, что виноград может стать натуральным средством для поддержания мышечной массы, дополняя традиционные стратегии питания и тренировок.

Учёные заметили, что употребление винограда сглаживает различия в работе мышечных генов между полами, что может указывать на его универсальную пользу.

Исследователи планируют продолжить изучение механизмов воздействия винограда на мышцы и определить, как долго нужно его употреблять, чтобы увидеть ощутимый результат. Открытие может привести к новым стратегиям поддержания здоровья мышц в любом возрасте.

Уточнения

Нутригено́мика — наука о влиянии питания человека (или иных живых существ, например, домашних животных) на экспрессию генов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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