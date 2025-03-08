Злоумышленники атакуют через YouTube: опасный тренд в распространении вредоносного ПО

0:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Эксперты "Касперского" обнаружили новый способ распространения вредоносного программного обеспечения.

Фото: pixabay.com by Free-Photos from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мошенники работают за ноутбуком

Злоумышленники использовали YouTube-блогеров, которые размещали видеоролики со ссылками на скачивание программ. К блогерам обращались от имени правообладателя и требовали заменить "левую" ссылку на корректную, пишет "Царьград".

Чтобы избежать проблем, блогеры соглашались на замену, но вместо правильной ссылки пользователи получали архив с майнером SilentCryptoMiner. Этот вредоносный софт скрытно использовал электроэнергию и интернет-трафик жертв для майнинга криптовалюты, которая затем попадала в руки злоумышленников. Таким образом, жертвами атак становились как пользователи, так и сами блогеры.

Уточнения

Майнинг также добыча (от англ. mining — добыча полезных ископаемых) — деятельность по созданию новых структур (обычно речь идёт о новых блоках в блокчейне) для обеспечения функционирования криптовалютных платформ.

