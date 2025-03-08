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Starship снова в огне: неудачный запуск ставит под сомнение марсианские амбиции Маска

1:28
Наука

Космический корабль Starship компании SpaceX снова потерпел неудачу во время запуска: на этот раз он взорвался через несколько минут после старта из Техаса (CША).

Ракета Starship
Фото: SpaceX is licensed under Free More info
Ракета Starship

Это уже вторая подряд неудачная попытка в рамках марсианской программы Илона Маска. Видео с места событий показало, как обломки разлетелись по небу над южной Флоридой и Багамами после того, как Starship начал бесконтрольно вращаться.

Представитель SpaceX отметил, что неудачи происходят на ранних этапах миссии, что указывает на серьезные проблемы в программе. Ракета стартовала с космодрома в Бока-Чика, и, хотя первая ступень Super Heavy вернулась на Землю, вскоре связь с верхней ступенью была потеряна.

SpaceX сообщила, что корабль подвергся "быстрой незапланированной разборке". Федеральное управление гражданской авиации приостановило коммерческие рейсы в нескольких аэропортах из-за космических обломков и начало расследование инцидента. Это происшествие вызывает сомнения в планах Маска по отправке людей на Луну и Марс.

Ранее, в январе, Starship также взорвался через восемь минут после старта, что привело к временной приостановке коммерческих полетов и требованию провести расследование. SpaceX сообщила, что с тех пор внесла изменения в топливные магистрали и температуру топлива, пишет The Guardian.

Уточнения

Starship (произносится «Старшип») — разрабатываемая компанией SpaceX полностью многоразовая сверхтяжёлая ракета-носитель, предназначенная для экономичной доставки грузов и людей на околоземные орбиты, а также для межпланетных полётов на Луну и Марс. Самая большая по массе и размерам и самая мощная ракета-носитель в истории.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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