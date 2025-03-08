Пластиковая реальность: бутилированная вода стала источником микропластика

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Микропластик уже давно стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Joctoc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бутылка воды

Исследования показывают, что эти мелкие частицы могут негативно повлиять на репродуктивную, пищеварительную и дыхательную системы, потенциально увеличивая риск рака толстой кишки и легких.

Недавнее исследование трех врачей в журнале Genomic Press утверждает, что переход от бутилированной воды к фильтрованной водопроводной может снизить потребление микропластика на 90% — с 90 000 до 4000 частиц в год. Они также отмечают, что, учитывая повсеместное присутствие микропластика, невозможно полностью исключить его воздействие, и более реалистичным подходом будет уменьшение наиболее значительных источников его потребления.

Бутилированная вода, как один из основных источников микропластика, стала популярной в США, где в прошлом году было продано 16,2 миллиарда галлонов. Частицы микропластика могут отделяться от поверхности бутылок и попадать в воду, особенно под воздействием сжатия или тепла.

Кроме бутилированной воды, алкоголь и морепродукты также содержат значительное количество микропластика. Исследователи советуют избегать разогрева пищи в пластиковых контейнерах, так как это может привести к образованию до 4,22 миллиона частиц микропластика на квадратный сантиметр всего за несколько минут, пишет nypost.

Уточнения

Конте́йнер (англ. container, от англ. contain — «содержать в себе, иметь в своём составе, включать, вмещать»; буквально «вместилище, ёмкость») — многозначное слово. Контейнер для хранения продуктов.



