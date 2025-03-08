Лесные вредители поднимают голову: климатические изменения дают им преимущество

1:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Жаркий и сухой климат Северной Америки создаёт идеальные условия для роста популяции непарного шелкопряда — инвазивного вида, уничтожающего леса. Исследование Чикагского университета и Аргоннской национальной лаборатории показало, что климатические изменения влияют на распространение этого вредителя гораздо сильнее, чем считалось ранее.

Фото: unsplash.com by Louis Blythe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гусеница

Грибковая защита ослабевает

Обычно естественным врагом шелкопряда является грибок, заражающий его патогенами. Однако с потеплением и уменьшением влажности грибковые инфекции распространяются хуже. В результате моль размножается активнее, а деревья лишаются защиты и теряют листву быстрее.

"Наши прогнозы были пессимистичными, но, вероятно, недостаточно пессимистичными. Это очень тревожно", — отметил профессор экологии и эволюции Грег Дуайер.

Почему это важно?

Компьютерные модели, использованные в исследовании, учли сложные связи между видами и показали, как незначительное изменение климата может запустить эффект домино в экосистеме. Эти данные помогут учёным точнее прогнозировать последствия глобального потепления.

В отличие от большинства работ, рассматривающих влияние климата на отдельные виды, новое исследование демонстрирует, что опасность возрастает, когда изменения затрагивают сразу несколько организмов в экосистеме.

Угроза лесам

Погодные изменения последних лет уже привели к всплеску численности шелкопряда. Учёные предупреждают, что в будущем ситуация будет ухудшаться: без естественного контроля насекомые станут наносить ещё больший ущерб лесам.

Уточнения

Непарный шелкопряд или непарник (лат. Lymantria dispar) — бабочка из семейства эребид. Яйцо вначале жёлтое, потом желтовато или розовато-серого цвета, гладкое, круглое, слегка приплюснутое сверху, диаметром 1-1,2 мм.

