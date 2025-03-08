Это не магия, а наука: как парализованный человек взял стакан силой мысли

2:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Представьте, что можно управлять рукой, просто воображая движение. Новейший интерфейс "мозг-компьютер" (BCI) делает это реальностью!

Фото: freepik.com is licensed under public domain Искусственный интеллект

Устройство, созданное учёными из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, позволило парализованному человеку брать предметы, наливать воду и выполнять другие повседневные действия.

Причём этот нейроинтерфейс работал рекордные семь месяцев, тогда как его предшественники функционировали лишь несколько дней.

Искусственный интеллект, который обучается вместе с человеком

BCI использует продвинутую модель искусственного интеллекта, способную адаптироваться к изменениям в активности мозга. Это открытие стало ключевым фактором долговременной работы системы.

"Такое сочетание обучения людей и ИИ — это следующий этап развития интерфейсов "мозг — компьютер". Это то, что нам нужно для достижения сложных, реалистичных функций", — отметил профессор неврологии Карунеш Гангули.

Как работает система?

Запись сигналов мозга. Крошечные датчики на поверхности мозга фиксируют активность при мысленном представлении движений.

Обучение на виртуальной руке. Участник сначала тренировался с цифровой моделью руки, получая обратную связь.

Переход в реальность. После обучения он смог управлять настоящей роботизированной рукой, выполняя сложные манипуляции.

Долговременная адаптация. Через несколько месяцев система оставалась работоспособной после небольшой корректировки.

Почему это важно?

Ранее нейроинтерфейсы теряли эффективность уже через пару дней, так как мозговая активность постоянно меняется.

Новая система учитывает эти изменения, позволяя устройству функционировать месяцами без повторной настройки. Это большой шаг к созданию нейроинтерфейсов для домашнего использования.

Сейчас исследователи совершенствуют модель ИИ, чтобы роботизированная рука двигалась плавнее и быстрее.

В будущем такие технологии могут кардинально изменить жизнь людей с параличом, давая им возможность снова контролировать своё тело.

Уточнения

Нейротехноло́гии - это любые технологии, которые оказывают фундаментальное влияние на то, как люди понимают мозг и различные аспекты сознания, мыслительной деятельности, высших психических функций, также технологии, которые позволяют визуализировать мозг, и предназначены для улучшения и исправления функций мозга.





Парали́ч (от др.-греч. παράλυσις "расслабление"), полная плеги́я (от др.-греч. πληγή "поражение, удар") — полное отсутствие произвольных движений мышц. Некоторые характерные виды параличей обозначаются соответствующими терминами, например моноплегия, параплегия, гемиплегия и так далее.

