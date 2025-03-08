Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Готовлю майонез только по этому рецепту — магазинный даже рядом не стоял
Как создать красивый сад, если на участке мало солнца? Список лучших растений
Кальмары в хрустящем кляре: рецепт, который покорит ваше сердце и желудок
Йогурт против рака: простая привычка, которая может спасти вашу жизнь
Важные мелочи для детской: сделайте так, чтобы ребёнку было комфортно
Выручка на высоте! Абонентская база Мегафона достигла 78 миллионов
Глиняная, тканевая, альгинатная или кремовая: разбираем, какая маска нужна вашей коже
Оскорбил целый Казахстан: судья Модного приговора Лилия Рах упрекнула Александра Васильева
В 65 лет будете бегать как 25-летний! Эти упражнения помогут укрепить колени

Это не магия, а наука: как парализованный человек взял стакан силой мысли

2:18
Наука

Представьте, что можно управлять рукой, просто воображая движение. Новейший интерфейс "мозг-компьютер" (BCI) делает это реальностью!

Искусственный интеллект
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Искусственный интеллект

Устройство, созданное учёными из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, позволило парализованному человеку брать предметы, наливать воду и выполнять другие повседневные действия.

Причём этот нейроинтерфейс работал рекордные семь месяцев, тогда как его предшественники функционировали лишь несколько дней.

Искусственный интеллект, который обучается вместе с человеком

BCI использует продвинутую модель искусственного интеллекта, способную адаптироваться к изменениям в активности мозга. Это открытие стало ключевым фактором долговременной работы системы.

"Такое сочетание обучения людей и ИИ — это следующий этап развития интерфейсов "мозг — компьютер". Это то, что нам нужно для достижения сложных, реалистичных функций", — отметил профессор неврологии Карунеш Гангули.

Как работает система?

Запись сигналов мозга. Крошечные датчики на поверхности мозга фиксируют активность при мысленном представлении движений.

  • Обучение на виртуальной руке. Участник сначала тренировался с цифровой моделью руки, получая обратную связь.
  • Переход в реальность. После обучения он смог управлять настоящей роботизированной рукой, выполняя сложные манипуляции.
  • Долговременная адаптация. Через несколько месяцев система оставалась работоспособной после небольшой корректировки.

Почему это важно?

Ранее нейроинтерфейсы теряли эффективность уже через пару дней, так как мозговая активность постоянно меняется.

Новая система учитывает эти изменения, позволяя устройству функционировать месяцами без повторной настройки. Это большой шаг к созданию нейроинтерфейсов для домашнего использования.

Сейчас исследователи совершенствуют модель ИИ, чтобы роботизированная рука двигалась плавнее и быстрее.

В будущем такие технологии могут кардинально изменить жизнь людей с параличом, давая им возможность снова контролировать своё тело.

Уточнения

Нейротехноло́гии - это любые технологии, которые оказывают фундаментальное влияние на то, как люди понимают мозг и различные аспекты сознания, мыслительной деятельности, высших психических функций, также технологии, которые позволяют визуализировать мозг, и предназначены для улучшения и исправления функций мозга.
 

Парали́ч (от др.-греч. παράλυσις "расслабление"), полная плеги́я (от др.-греч. πληγή "поражение, удар") — полное отсутствие произвольных движений мышц. Некоторые характерные виды параличей обозначаются соответствующими терминами, например моноплегия, параплегия, гемиплегия и так далее.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Розетки, о которых вы пожалеете: где нельзя их устанавливать
Недвижимость
Розетки, о которых вы пожалеете: где нельзя их устанавливать Аудио 
Одуванчики захватили участок? Ловите 3 простых способа борьбы
Садоводство, цветоводство
Одуванчики захватили участок? Ловите 3 простых способа борьбы Аудио 
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает
Недвижимость
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает Аудио 
Популярное
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка

Накипь в чайнике – проблема, знакомая многим. Узнайте, как избавиться от неё с помощью простых средств: лимонной кислоты и соды, без резкого запаха уксуса.

Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара
Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара
Не просто кошки, а мини-тигры: самые крупные породы, которые вас удивят
Вика Цыганова возмущена победой Киркорова на премии Певец года
Коммуналки СССР: секреты общей территории, без которых тогда было не выжить Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Розетки, о которых вы пожалеете: где нельзя их устанавливать
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы
Последние материалы
Готовлю майонез только по этому рецепту — магазинный даже рядом не стоял
Как создать красивый сад, если на участке мало солнца? Список лучших растений
Кальмары в хрустящем кляре: рецепт, который покорит ваше сердце и желудок
Это не магия, а наука: как парализованный человек взял стакан силой мысли
Йогурт против рака: простая привычка, которая может спасти вашу жизнь
Важные мелочи для детской: сделайте так, чтобы ребёнку было комфортно
Выручка на высоте! Абонентская база Мегафона достигла 78 миллионов
Глиняная, тканевая, альгинатная или кремовая: разбираем, какая маска нужна вашей коже
Оскорбил целый Казахстан: судья Модного приговора Лилия Рах упрекнула Александра Васильева
В 65 лет будете бегать как 25-летний! Эти упражнения помогут укрепить колени
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.