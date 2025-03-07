Восстановление здоровой среды в мозге поможет противостоять болезни Альцгеймера

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые исследуют новые подходы к лечению болезни Альцгеймера, формы деменции, и предполагают, что решение может заключаться в укреплении иммунной системы мозга.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Больной старик

Исследователи из Северо-Западного университета считают, что активизация иммунных клеток мозга поможет эффективнее очищать его от токсичного белка бета-амилоида, который является признаком болезни.

Они проанализировали значительное количество постмортальных образцов мозгов пациентов с болезнью, которые принимали препараты нацеленные на амилоиды. Исследователи изучили 13 мозгов, вакцинированных бета-амилоидом, шесть с болезнью Альцгеймера без лечения, и шесть без симптомов заболевания. Вакцинация, по их мнению, запускает выработку антител, способствующих удалению бляшек из мозга.

Несмотря на многообещающие результаты, клинические испытания вакцин против бета-амилоида регулярно сталкиваются с проблемами, главным из которых является опасный отек мозга. Исследователи ищут баланс между эффективностью иммунного ответа и безопасностью для здоровых клеток.

Некоторые препараты на основе антител уже одобрены FDA и вводятся внутривенно, стимулируя иммунные клетки мозга для удаления бета-амилоида. Авторы исследования надеются, что их данные помогут улучшить эффективность этих препаратов в будущем, пишет nypost.

Уточнения

Баланс — равновесие, уравновешивание.



