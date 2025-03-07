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Эхо из прекрасного далёка — космический дуэт Voyager продолжает свою миссию

3:28
Наука

NASA прекращает работу некоторых научных инструментов на своих зондах Voyager 1 и Voyager 2, которые были запущены 47 лет назад, чтобы сохранить энергию и продолжить их миссии.

Зонд у Солнца
Фото: NASA by Johns Hopkins APL, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зонд у Солнца

Эти зонды исследуют неизведанные территории в межзвездном пространстве. Инженеры NASA из Лаборатории реактивного движения отключили подсистему космических лучей на Voyager 1 25 февраля, тогда как низкоэнергетический инструмент для заряженных частиц на Voyager 2 будет отключен 24 марта. У каждого зонда останется по три работающих научных прибора.

Запущенные с интервалом в несколько недель в 1977 году, зонды Voyager имели идентичные наборы из 10 научных инструментов. Однако со временем их источник питания постепенно истощается. Космические аппараты Voyager получают электричество от тепла распада плутония и теряют примерно 4 ватта энергии в год.

Сюзанна Додд, менеджер проекта Voyager в JPL, отметила, что "Voyager являются звездами глубоких космических исследований с момента запуска, и нацелены продолжать так долго, как возможно". Она добавила, что если сейчас не отключить некоторые инструменты, у зондов останется всего несколько месяцев энергии до завершения миссии.

Оба зонда Voyager, изначально спроектированные для пролетов мимо крупнейших планет Солнечной системы, теперь являются самыми удаленными объектами, созданными людьми. Voyager 1 находится более чем в 15 миллиардах миль (25 миллиардов километров) от Земли, а Voyager 2 — более чем в 13 миллиардах миль (21 миллиард километров). Оба зонда работают за пределами гелиосферы — магнитного пузыря солнечной активности, который простирается далеко за орбиту Плутона.

После выполнения первоначальных задач в 1970-х и 1980-х годах, некоторые инструменты были отключены, но другие оставались активными для сбора данных о гелиосфере и межзвездном пространстве. Voyager 1 пересек в межзвездное пространство в 2012 году, а Voyager 2 — в 2018. Они движутся по различным траекториям, при этом Voyager 1 поднимается выше плоскости орбит всех планет, а Voyager 2 движется ниже.

На протяжении времени команда Voyager отключала инструменты по одному, чтобы продлить путь зондов. В октябре NASA отключила плазменный научный инструмент на Voyager 2, который возвращал ограниченные данные из-за своего положения. Инструмент космических лучей на Voyager 1, в свою очередь, также был отключен из-за снижения его эффективности.

Недавно отключенная подсистема космических лучей на Voyager 1 включала три телескопа, которые исследовали и измеряли космические лучи — высокоэнергетические частицы, выбрасываемые как из Солнца, так и из нашей галактики. Команда Voyager использовала данные этого инструмента, чтобы точно определить момент и место выхода Voyager 1 за пределы гелиосферы и в межзвездное пространство, сообщает CNN.

Уточнения

Космический зонд — устоявшееся название ряда автоматических межпланетных станций, предназначенных для глубокого исследования межпланетного пространства и/или удалённого изучения какого-либо небесного тела.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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