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Сюрприз из Кордовы: ядовитый паук прибыл с грузом оливок в Британию

1:13
Наука

Британец был удивлен, когда в его питомник в Западном Суссексе прибыл испанский воронковый паук, один из самых крупных пауков в Европе, вместе с грузом оливок из Кордовы (Испания).

паук
Фото: Wikimedia Commons by Ciar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
паук

Владелец питомника сообщил, что его сын заметил паука, когда тот медленно передвигался по двору. После разгрузки оливок паук спрятался под горшком.

Сделав фотографию, владелец обратился к арахнологам, которые подтвердили, что это действительно испанский воронковый паук (Macrothele calpeiana). Этот вид долгое время считался самым крупным пауком в Европе, известным своей агрессивностью и болезненными укусами.

 В итоге паука забрал Джек Кэссон, любитель пауков из Хартлпула, который сообщил, что паук быстро адаптировался и уже начал плести паутину в своём террариуме.

Он добавил, что паук ядовит, но не представляет серьезной опасности для человека, хотя укус может быть болезненным. Джек назвал паука Бессией и отметил её хороший аппетит, сказав, что она уже съела пять сверчков после того, как он её забрал, передает dailymail.

Уточнения

Арахноло́гия (от др.-греч. ἀράχνη «паук» и λόγος — «слово») — раздел зоологии беспозвоночных, изучающий арахнид (паукообразных).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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