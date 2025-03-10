Гравитационный коллапс вместо столкновений: "Хаббл" меняет представление о далёких мирах

1:36 Your browser does not support the audio element. Наука

Космический телескоп "Хаббл" сделал удивительное открытие в далёких уголках Пояса Койпера — региона ледяных объектов за орбитой Нептуна. Ученые зафиксировали трёхкомпонентную систему 148780 Алтьира, что делает её всего второй известной тройной системой в этом регионе.

Фото: Wikimedia Commons by NASA/R. Hurt, JPL-Caltech/C. Lisse, JHUAPL, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ околозвёздный диск

Открытие может подтвердить теорию о том, что объекты Пояса Койпера образовались не в результате столкновений, а через гравитационный коллапс — процесс, при котором облака пыли и газа сжимаются под действием собственной гравитации.

Алтьира находится в 3,7 миллиарда миль от Земли. Внутренний объект системы, по мнению учёных, может представлять собой два отдельных тела, которые невозможно различить на таком расстоянии.

Исследователи проанализировали данные наблюдений за 17 лет, чтобы убедиться в существовании этой редкой системы. До сих пор в Поясе Койпера обнаружено около 40 двойных объектов, но учёные не исключают, что тройные системы встречаются гораздо чаще, чем предполагалось.

Сейчас Алтьира вступает в сезон затмений, что даёт возможность изучить её ещё подробнее. Кроме того, к наблюдениям вскоре присоединится телескоп "Джеймс Уэбб", который поможет проверить гипотезу о гравитационном коллапсе.

Результаты исследования опубликованы в The Planetary Science Journal и могут изменить представления о формировании далёких объектов Солнечной системы.

Уточнения

Пояс Ко́йпера (иногда также называемый пояс Э́джворта — Койпера) — область Солнечной системы от орбиты Нептуна (30 а. е. от Солнца) до расстояния около 55 а. е. от Солнца.



Алтьи́ра (148780 Altjira по каталогу ЦМП) — крупный классический объект пояса Койпера. Открыт 20 октября 2001 Марком Буйе в обсерватории Китт-Пик. 2 февраля 2007 года объект был включён в каталог малых планет под номером 148780.

