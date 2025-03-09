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Забудьте о диетах: этот фрукт поможет контролировать сахар и вес — сенсационное открытие!

1:51
Наука

Новое исследование показало, что ежедневное употребление двух чашек свежего манго может улучшить чувствительность к инсулину у взрослых с избыточным весом или ожирением. Этот эффект связан с снижением резистентности к инсулину, что помогает контролировать уровень сахара в крови и потенциально снижает риск развития диабета 2 типа.

манговый соус
Фото: commons.wikimedia.org by Rutvi Mistry, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
манговый соус

В эксперименте, пишет журнал Nutrients, приняли участие 48 человек в возрасте от 20 до 60 лет. Их разделили на две группы: одна ежедневно ела манго, а другая — итальянский лёд (сладкий десерт без полезных компонентов манго).

Через четыре недели у участников из первой группы:

  • уменьшилась резистентность к инсулину;
  • улучшилась функция бета-клеток, которые отвечают за выработку инсулина;
  • снизился уровень инсулина в ответ на нагрузочный тест;
  • состав тела остался стабильным, тогда как у второй группы наблюдался небольшой набор веса.

Важно, что уровни глюкозы в крови, маркеры воспаления и холестерин у всех участников остались неизменными. Это опровергает миф о том, что сахар в манго вреден и доказывает, что фрукт может быть полезен для метаболизма.

Учёные считают, что улучшение состояния связано с антиоксидантными свойствами манго, которые могут влиять на обмен веществ и регулировать уровень глюкозы.

Исследование проводилось в рандомизированном, плацебо-контролируемом формате с учётом всех важных факторов. Оно финансировалось Национальным советом по манго (NMB), но независимость выводов подтверждена.

Эти результаты показывают, что включение манго в рацион может быть простым и вкусным способом поддержания здоровья при метаболических нарушениях.

Уточнения

Инсули́н (от лат. insula «остров») — гормон белковой природы, образуется в бета-клетках островков Лангерганса поджелудочной железы.

Сахарный диабет 2-го типа (также — инсулинорезистентный сахарный диабет, прежние названия — инсулиннезависимый диабет и диабет взрослых) — хроническое заболевание, при котором организм не может эффективно использовать инсулин, в достаточном количестве вырабатываемый клетками поджелудочной железы.

Итальянский лёд — холодный десерт, который готовится путём замораживания смеси сиропа и фруктового пюре определённого типа.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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